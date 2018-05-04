Вирус бешенства: что происходит с человеком

Бешенство, иначе рабиес или водобоязнь, относится к числу самых опасных инфекционных заболеваний. До настоящего времени болезнь считается практически неизлечимой. Если у человека проявляются симптомы, то его можно считать обреченным. В старину причину болезни видели в одержимости бесами — отсюда и название.

Что же происходит с человеком, который заболел бешенством?

Инкубационный период

Источником смертельной заразы являются больные собаки, кошки, еноты, летучие мыши и т.п. Заразить человека они могут, укусив его или просто капнув слюной. С этого момента до появления первых симптомов проходит от 10 дней до 3 месяцев. Все это время человек чувствует себя хорошо.

Ранний период

Первыми признаками болезни являются повышение температуры, развиваются насморк, кашель, больного мучает озноб, у него плохой сон и общее угнетенное состояние. В целом, очень похоже на обычные симптомы ОРВИ. Насторожить должно то, что очень болит место укуса, даже если оно уже давно зарубцевалось. Этот период длится от одного до трех дней.

Период агрессии

Именно в это время человек начинает вести себя, как бешеный. Чувство угнетенности и тревоги сменяется приступами буйства и агрессии. Больного раздражает все: яркий свет, шумы, ему невыносимо слышать журчание воды, видеть ее, поэтому болезнь называют еще водобоязнью. Помимо гидрофобии развивается аэрофобия — дуновения ветра вызывают у больного приступы ярости и страха. Появляется невероятная сила, больной способен гнуть металлические пруты и ломать мебель. Приступы буйства сменяются судорогами. Впрочем, временами несчастный приходит в чувство и ведет себя вполне адекватно — до следующего дуновения ветра или вспышки яркого света. В этот период постепенно развивается паралич глотки. Больной неспособен проглотить слюну, он вынужден все время сплевывать. Эта стадия длится до четырех дней.

Период паралича (непосредственно бешенство)

Поведение становится окончательно неадекватным. Возникает извращенный аппетит, человек пожирает совершенно несъедобные и опасные субстанции. Лицо искажено параличом мышц, нижняя челюсть отвисает, больной уже не обращает внимания на обильное слюноотделение. Собственно говоря, как личность в это время он уже не существует. К счастью, продолжается этот кошмар недолго. Через один-два дня человек умирает от удушья, поскольку наступает паралич дыхательных мышц.

Нетипичное течение болезни

Иногда, впрочем, случается так, что стадии агрессии и бешенства отсутствуют, и болезнь плавно перетекает из первой стадии к параличам. Описаны и еще более необычные случаи, когда инкубационный период длился годами, а болезнь внезапно просыпалась из-за удара током или падения с дерева.

Как спастись

На сегодня существует только один проверенный способ спасения от бешенства — прививки. Если вас укусила собака или иное животное, следует немедленно обратиться к врачу и пройти полный курс вакцинопрофилактики. Эффективных методов лечения бешенства на стадии проявления клинических признаков болезни сегодня не существует. Впрочем, в 2005 году девочка-подросток Джина Гис (США) выздоровела после заражения бешенством без вакцинации. К ней было применено лечение при помощи искусственной комы. Но этот метод приводит к успеху лишь в одном случае из двадцати.