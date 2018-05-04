«Папина копия выросла»: Сергей Жуков показал редкое фото 17-летней дочери

Известный российский музыкант Сергей Жуков в очередной раз растрогал поклонников до слез, когда опубликовал в Инстаграм-аккаунте фотографию своей старшей дочери Александры, подписав ее невероятно теплыми словами, насквозь пропитанными отцовской любовью.

Не секрет, что бывший солист популярнейшей в России 90-х группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков является образцовым мужем и отцом. Мужчина постоянно публикует в социальной сети снимки супруги Регины Бурд и трех общих с ней детей. Однако несмотря на гармонию и счастье в браке, музыкант не забывает и о своей старшей наследнице — Александре. 17-летняя девушка живет в Чикаго и редко видит отца, но он никогда не упускает случая навестить любимого первенца.

На днях Сергей давал концерт в Штатах и, конечно же, выделил в своем плотном графике время на встречу с дочерью. Совместным снимком, сделанным на мосту среди живописной старинной архитектуры, щедро разбавленной высотными зданиями, артист поделился в своем микроблоге. «Доченька! Это был чудесный вечер… И хоть я постоянно прошу тебя больше не расти, понимаю, что такой умной, красивой и воспитанной девушке, в которую ты превратилась, еще многому предстоит в жизни научиться, многое постичь, много гор свернуть, чтобы изменить этот мир к лучшему! И все это у тебя получится! Я очень горжусь тобой и очень тебя люблю! Папа всегда рядом…», — написал гордый красавицей-дочерью ее знаменитый отец.

Поклонники певца не смогли удержаться от восхищенных комментариев, признав, что ненароком даже прослезились от пронзительности слов, которые Сергей написал для Саши. «Папина копия выросла! Такие трогательные слова… Всем бы таких родителей» «Очень красивое и нежное фото! Дочка — красавица!» «Сижу реву над телефоном! Как же красиво ты написал» «Вот это слова настоящего отца! От них даже слезы наворачиваются» «Папина дочка… И улыбка, и взгляд… Счастливый ты мужик, Жуков!» Стоит отметить, что солист легендарной группы Сергей Жуков уже не впервые вызывает в сети слезы умиления. Недавно он посвятил своей старшей дочери трогательное поздравление, в котором назвал ее частью себя самого. *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!