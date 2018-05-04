Девушки в Instagram: к какому типу относишься ты?

Спорим, у тебя тоже бывает: ты открываешь чей-то случайный профиль в Instagram и сразу знаешь, что будет дальше? Особенно, если в описании есть что-то вроде: «Actress, model, DJ»… в общем, мы пролистали сотни профилей и выяснили: все аккаунты похожи друг на друга и делятся всего на несколько типов. Вдруг среди них есть ты?

Мотивирующие «фитоняши»

Начнем с простого. Кажется, даже человеку, который не пользуется соцсетями, сегодня знаком хэштег #пп. Для остальных поясняем: это означает правильное питание. Девушки, которые злоупотребляют такой аббревиатурой, обычно имеют тонкую талию, стальной пресс, накаченные руки и все остальное. Чаще всего они фотографируются в зеркале в коротких топиках и спортивных трусах, в крайнем случае — в высоких джинсах. Обычно они редко себя ретушируют, изогнутых дверей на заднем плане ты не найдешь — это ниже их достоинства, но вот лицо могут подправить. Разве это криминально для «малышки», которая проводит все свое время в зале?

Они также делятся своей жизненной философией: если ты будешь заниматься спортом, то у тебя по всем фронтам все будет классно. Объективно — логика в этом есть, и такие профили даже мотивируют. Но через какое-то время тысячи накаченных поп в ленте жутко надоедают. Не переживай, с твоим уходом она ничего не потеряет, ведь подписчиков у нее на целую рекламу шампуня или какого-нибудь чудодейственного витаминного эликсира. Как правило, в жизни это очень даже неплохие девушки, и не обязательно будут грузить тебя историями о здоровом образе жизни, если поймут, что тебе неинтересно.

Восторженные путешественницы

Как только ты заходишь в ленту путешественницы, первый вопрос, который возникает в голове: «Да откуда у нее столько денег?!» Обычно те, кто скрываются за бесконечными фотографиями гор и моря, либо профессиональные фотографы, либо люди других медийных профессий, которые тоже прозябают какое-то время в родном городе, но выкладывают снимки исключительно из путешествий, либо… ничего не делают. Правда, в последнем случае пейзажи будут разбавляться селфи и фотографиями в купальниках.

Чаще всего это неплохие ребята: делятся лайфхаками, секретными местами и постоянно находятся на связи с подписчиками. Но не жди, что они подпишутся на тебя, если в твоем профиле нет фотографии, обработанной в VSCO с туманом над каким-нибудь невероятным озером в Исландии.

Вечные подростки-интеллектуалки

Это про девушек в нежном возрасте, лет 16–18. Но и те, кто постарше, частенько поддерживают подобную тенденцию ведения Instagram. Они редко пользуются какими-то фильтрами, одеваются в длинные пальто, кроссовки и бесформенные толстовки и не упускают момента поделиться этим. Они ходят на все мероприятия в «Гараже», и выкладывают фотографии из PPCM (если ты понимаешь, о чем мы).

Они частенько зазывают подписчиков в Snapchat, записывают себя на видео в балахонах под Дрэйка (30), делают море концептуальных (действительно, неплохих) селфи со вспышкой (и в ломаных позах) в туалетах, лифтах (демонстрируя классную обувь) и «Симачеве», где, впрочем, надолго не задерживаются, так, на раковинах сфоткаться. Смазанные снимки? Нет половины головы или ног? Тоже не беда! Эти девчоки преподнесут фотографии так, как будто это действительно круто — и ты поведешься. Они не боятся быть естественными, но частенько перегибают палку. Чаще всего они нас ужасно раздражают, но отписаться невозможно — по вопросам всех последних трендов только к ним.

Девочки-оборотни

Девочки-котики / зайчики / феи / принцессы. Ну абсолютно какие-то магические создания, которые заморачиваются над контентом своего профиля и совершенно справедливо зарабатывают много подписчиков (чаще девушек, которые тянут у них идеи). Воодушевленные барышни, живущие в комнатах с белыми стенами, на которых висят гирлянды, графические рисунки, перья, бусы и все такое. Ну просто не жизнь, а Pinterest. Они умеют красиво сфотографировать, выбирать правильный фильтр, тратят много денег на необычные украшения, занимаются йогой, наряжаются в монохром, простые туники, джинсы прямого кроя и кеды.

Иногда фотографируются в модном кружевном белье и выглядят не пошло, а как будто диснеевская принцесса вдруг решила немного пооткровенничать — всего в меру. Они всегда отвечают на комментарии и любят давать советы: как я сделала себе такой волшебный цвет волос, где я купила такие классные штаны, как я нахожусь в гармонии с собой. В какой-то момент вездесущая гармония и пинтерестные картинки начинают надоедать. Кстати, если ты вдруг встретишь такую фею на улице, не факт, что она сразу тебе улыбнется, но потом, конечно, начнет рассказывать про единорогов.

Повелительницы селфи

Стоит ли объяснять? Кажется, что эти барышни однажды потратили целый день на то, чтобы сделать полсотни идеальных селфи, а потом составили график, когда их выкладывать. Удивительно, насколько те или иные фотографии бывают идентичны… Поза, взгляд, полуулыбка или вездесущее «пю» («уточки», «рыбки» — как хотите). Одному богу известно, о чем они думают в тот момент, когда открывают Instagram. «Хм, чего-то не хватает… Выложу-ка я еще одно селфи!»

Про злоупотребление приложением Facetune тоже всем известно. Вот они — инстаграмовские киборги! Большие глаза, припухшая, чуть смазанная верхняя губа, крошечный нос, втянутые скулы и отсутствие хотя бы малейшего намека на (адекватное мышление) поры. Невероятно, но факт: у них много подписчиков. Кстати, многие из них не отрицают, что «немного улучшают» себя с помощью фильтров. Честные, открытые люди.

Стойкие тусовщицы

«Это были нереальные выходные! Спасибо вам, ребята, за танцы и крутую музыку!» — ну это элементарный пример того, что могут писать под фото тусовщицы. Конечно, геолокация, хэштег с названием вечеринки. Как правило, они молодые, модные и ненароком выслеживают фотографа, который сделает снимок, где она уткнется в волосы подруги или обнимет кого-нибудь, расплескивая негрони и прищуриваясь. Лучше, конечно, чтобы фото были черно-белыми.

А наутро (пусть даже с похмелья) они уже побегут делать фотографии на какое-нибудь другое мероприятие, подписывая: «Несмотря на сумасшедшую ночь, отхожу на Ван Гоге». Естественно, они невероятно общительные, так что постоянно ждут советов — с кем познакомиться, куда сходить, что выпить.

Типичные модели

Тут точно не ошибешься. Если тебе встретился профиль с перьями, блестками, косточками, выглядывающими из-под спортивного белья, сексом, наркотиками и рок-н-роллом, ты попал в Instagram модели. Если быть точнее, очень даже востребованной модели. Они выкладывают кривляющиеся селфи без макияжа и с синяками под глазами, которые растягиваются до половины щек, обожают хэштег #nomakeup и пропагандируют естественность.

Потому что считают, что их лицо и так устает от бесконечных тональных кремов, хайлайтеров и помад, так что «посмотрите, какая я красивая на самом деле» (на самом деле нет). То есть, конечно, большинство этих девушек невероятные красотки (а в жизни еще и очень начитанные), но, черт возьми, к чему такие крайности после «бомбической» фотографии с показа Saint Laurent, где, как пишут в комментариях, «ты сама на себя не похожа»!

Откровенные малышки

Как правило, этот профиль гипнотизирует своим единообразием. Иногда тип этих пользователей можно сравнить с перфекционистами… Отдаленно. Девушки в откровенном белье самого разного кроя и расцветок фотографируются в одинаковых сексуальных позах в зеркале, в зеркальном потолке, лежа на кровати (как правило, в отеле), в зеркале ванной комнаты, в зеркале примерочной бельевого магазина…

И чаще всего они никак не подписывают свои снимки. Максимум — смайлик «не в тему». Зато у них много подписчиков и они вызывают бурю обсуждений. В жизни такие девушки (даже не знаем, как бы помягче сказать) не вызывают доверия не только у женщин, но и у большинства мужчин.

Вечно худеющие

Очень забавные персонажи, которых можно найти в каждом втором своем знакомом. Обычно это девушки, которые решаются с завтрашнего дня вести здоровый образ жизни и ходить в спортзал. И начинается эпопея, которая сопровождается селфи в зеркалах фитнес-клуба, поглощением протеиновых коктейлей («Сегодня ко мне приехал протеин с ванильным вкусом, ням-ням!») и жиросжигателей, рассуждениями о том, как записаться на забег в мае, и прочим.

Интересно, что такие девушки не стесняются выкладывать фотографии с лишним жирком на попе и животе. Но что еще удивительнее: через несколько недель их габариты не меняются. Зато сами они абсолютно уверены, что им удалось добиться формы голливудской звезды. Обычно они интенсивно втягивают живот (что видно невооруженным глазом) и пишут: «Ура! Сбросила еще несколько кило, но останавливаться на достигнутом не собираюсь!» И, в отличие от фитоняш, при встрече они расскажут тебе все о правильном питании и о том, где дешевле купить протеин, а потом еще и косо посмотрят, если ты возьмешь себе чизбургер.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/devushki-v-instagram-k-kakomu-tipu-otnosishsya-tyi/