Сколько зарабатывали великие русские писатели

Михаил Лермонтов

Дворянский род Лермонтовых пришел в упадок и весомые гонорары пришлись великому поэту как нельзя кстати. Впрочем, получал он не так уж и много: второе издание «Героя нашего времени» принесло Лермонтову 1500 рублей. Этого хватило бы разве что на поддержание соответствующего дворянину образа жизни.

Иван Тургенев

На Западе Тургенева знали и очень ценили, он долгое время оставался главным пропагандистом русской литературы и драматургии. В Царской России классик зарабатывал соответствующе — обычный гонорар за произведение составлял около 4000 рублей. За «Отцов и детей», к примеру, Тургенев получил 4775 рублей.

Александр Пушкин

За полное издание «Евгения Онегина» Александр «Наше Все» Пушкин получил 12 000 рублей. Снять дом в одном из престижных арбатских переулков можно было примерно за 2000 рублей в год.

Лев Толстой

За «Анну Каренину» Толстой получил 20 000 рублей. Для сравнения, дом в Москве на ту пору стоил всего 12 000 рублей.

Федор Достоевский

Современники не сумели оценить великого русского классика. Лишь после смерти Достоевский был признан романистом мирового значения, при жизни же его гонорары оставались сравнительно невелики. За монументального «Идиота», к примеру, Федор Михайлович получил 7000 рублей — деньги большие (дубовая роща в Рязани обошлась бы классику в 5000 рублей), но не колоссальные.

Николай Лесков

«Левшу» все помнят с детства — это один из признанных памятников русской культуры. Лесков был востребованным и хорошо оплачиваемым писателем, его гонорары обычно колебались от трех до четырех тысяч рублей.