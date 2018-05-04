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Мужчина выжил при Гитлере, но в 2018 все потерял
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Мужчина выжил при Гитлере, но в 2018 все потерял 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Lenta.ru
Бывший узник концентрационного лагеря Освенцим Валентин Власов потерял свой дом в Перми по решению суда — пожилой мужчина долго не оформлял документы на собственность, и соседи без его ведома присвоили постройку себе. Об этом сообщает телеканал «Рифей».
По словам пенсионера, в лагерь смерти он попал в детстве, но выжил, потому что был похож на сына одного из надзирателей. Документов, подтверждающих его статус, нет, потому что они якобы сгорели при пожаре.
Раньше Власов жил в квартире в двухэтажке, где из-за утечки бытового газа в 2015 году произошел взрыв. Он не был собственником, и новое жилье ему не дали. Мужчина переехал на дачу, купленную в 1990-е годы по расписке. Кроме нее и записи в домовой книге документов на дом не было.
«У хозяйки тоже не было документов. Она тоже под расписку купила. Ну тогда это было модно. Тогда не было палат регистрационных. Жила у меня здесь дочь 20 лет, внуки выросли, а сейчас я начал узаканивать и вот, начались проблемы», — сказал пенсионер.
Чтобы узаконить дачу и прописаться там, Власов подал иск в суд. Тогда и выяснилось, что его дом уже несколько лет принадлежит соседям — якобы он стоит на их земельном участке.
«Адвоката наняли на суде. И та судье даже слова не давала говорить, все выступала, выступала и якобы этот дом им должен принадлежать. Мой дом. Суд сказал, ну, в общем, мне отказали», — вспоминал оставшийся без жилья мужчина. Он намерен обжаловать решение.
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