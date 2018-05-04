Неделя в цитатах звёзд: Рианна об убийстве брата, Собчак о маме и не только 

Рианна об убийстве двоюродного брата Аллиена Я действительно обняла кузена вечером накануне его смерти, даже не знаю почему. А после всего произошедшего теперь обнимаю всех так, будто делаю это в последний раз. Наверное, это мой самый большой жизненный урок. Не ждать даже до завтра. Завтра, на мой взгляд — уже слишком поздно. Джиджи Хадид ответила на обвинения в расизме Это фото было сделано, когда я возвращалась домой после съемки для итальянского Vogue. Вы можете увидеть уровень бронзатора. Поймите, что я не контролирую действия креативного директора. Хотя понимаю, что намерения издания не были реализованы правильно. Просто знайте, если бы я могла контролировать ситуацию — все было бы по-другому. Но, независимо от обстоятельств, я хочу извиниться. Орландо Блум о Кэти Перри У нас действительно замечательная связь, которая развивается даже, когда она в туре, а я на съемках. Я очень уважаю ее и испытываю глубокие чувства. Посмотрим, что из этого получится.
Фотография: Legion-Media Орландо Блум и Кэти Перри
Канье Уэст рассказал, что сделал липосакцию Я делал косметическую операцию по удалению жира, чтобы хорошо выглядеть для вас. Ксения Собчак трогательно поздравила маму с днём рождения Мама! Твоя энергия и любовь к жизни это то, что я хочу, чтобы было со мной как продолжение тебя. Спасибо за то, что ты есть, за то, что подарила мне жизнь. Я тебя люблю, и каждый день стараюсь принимать тебя такой какая ты есть, напоминая себе, что изменить человек может только себя самого. Прости, если у меня не всегда это получается. С днём рождения, моя родная!
Людмила Нарусова и Ксения Собчак, фото из Instagram
Камила Кабелло о психическом расстройстве Это очень странное расстройство. Сейчас я смеюсь, но у всех разные способы борьбы со стрессом. Я всегда напряжена и несколько раз прокурчиваю одну и ту же мысль у себя в голове. Иногда я понимаю, что если я буду постоянно об этом думать, произойдет что-то плохое. Это трудно объяснить. Сейчас я стараюсь абстрагироваться от этого и принимать свою болезнь. Райан Рейнольдс об отписавшейся от него в Инстаграм Блейк Лайвли Меня это очень ранило. Это самый отвратительный способ узнать, что тебя выгнали из дома. Просто ужасно! Я не знаю, откуда в ней столько ярости.
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Кейт Уинслет осудила звёзд, которые выбирают откровенные наряды Когда я иду на мероприятие, то стараюсь не привлекать к себе излишнее внимание, выбирая яркие и открытые наряды. Этому меня научила мама еще после того, как я снялась в «Титанике» — она всегда говорила, что не стоит выставлять себя напоказ. Инсайдер о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста Ким ведет переговоры с адвокатом по поводу развода, а Канье ведет себя непредсказуемо. Все стало так плохо, что супруги теперь спят в отдельных комнатах. Приянка Чопра о Меган Маркл Она и сейчас пишет мне сообщения и это прекрасно. Я знаю её три года и она, что называется, девочка-девочка. Я так счастлива за неё и считаю, что она может стать иконой для девочек со всего мира, потому что она заботится об этом мире.
Меган Маркл и Приянка Чопра