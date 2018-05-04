Оргкомитет ЧМ-2018 запускает главный ЗОЖ-челлендж этой весны

Что такое футбол? Это игра, страсть, команда, это 11 игроков, объединённых общей целью. А ещё футбол — это здоровый образ жизни и здоровые мысли. Правильное отношение к себе, своему телу, своему будущему, здоровью — это уже большая победа. Чемпионат мира — 2018, который Россия принимает впервые, это большая честь для нас, каждого жителя страны. Это событие объединит людей со всего света, которые будут радоваться спортивному празднику, переживать за любимые команды. ЧМ-2018 может стать для тебя поводом задуматься о себе и стать ближе к звёздам — влиться в спортивный режим, бросить вредные привычки, начать следить за питанием. Так делают футболисты, так делают послы ЧМ-2018, так можешь начать делать ты — ведь победа начинается с тебя!

Челлендж «Покажи, как ты занимаешься спортом со своей семьёй»

Выполни спортивные упражнения вместе со своими родными и близкими, сними это на фото или видео, поставь специальные хештеги #Держи_пас и #ЛяйсанЧеллендж и расскажи, как ты занимаешься спортом со своей семьёй и каких результатов вы достигли к ЧМ-2018.

Челлендж «Приготовь полезное блюдо, посвятив его одному из матчей турнира»

Приготовь действительно полезное блюдо, сфотографируй его или сделай видео, выложи в соцсеть со специальными хештегами #Держи_пас и #СветлаковЧеллендж и расскажи, чем это блюдо полезно и какому матчу чемпионата мира в России оно посвящено.

Челлендж «Пробеги 11 километров и расскажи о своём маршруте»

Пробеги дистанцию 11 километров, выложи скриншот с картой пройденного маршрута в соцсеть, поставь специальные хештеги #Держи_пас и #СмертинЧеллендж и расскажи, как ты готовился к пробежке и почему выбрал именно этот маршрут.

Челлендж «Покажи крутой финт и придумай ему необычное название в честь ЧМ-2018»

Сделай один из известных футбольных финтов или продемонстрируй свой собственный, сними его на фото или видео, поставь специальные хештеги #Держи_пас и #ГлушаковЧеллендж и расскажи про свои тренировки и напиши, почему тебе нравится финт, который ты выполнил.

Челлендж «Покажи свой вариант шпагатинга»

Начни заниматься растяжкой, попробуй сесть на шпагат, сними это на фото или видео, поставь специальные хештеги #Держи_пас и #НемовЧеллендж и расскажи о системе своих тренировок, о том, чем они оказались полезны для тебя. Больше челленджей, интересных и полезных материалов ты можешь прочитать на сайте проекта «Команда чемпионов». Переходи по ссылке — и становись лучше!

Запись «Оргкомитет ЧМ-2018 запускает главный ЗОЖ-челлендж этой весны» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.