Как путешествовать с минимальными затратами

Вечная проблема: хочется сорваться и улететь на Бали, а денег-то нет! Но, представь себе, даже из такой ситуации есть выход. И не один! PEOPLETALK решил собрать для тебя варианты самых бюджетных путешествий. Читай и мотай на ус, на чем можно сэкономить.

Бронь билетов

Здесь нужно помнить о том, что желательно бронировать билеты минимум за 45 дней до поездки. Тогда тебя ждут самые адекватные цены. Есть и другая сторона медали − если ты отличаешься спонтанностью. За 3−5 дней до поездки можно отхватить дешевые билеты по акции. А еще некоторые авиакомпании делают скидки до 50% в свой день рождения, например. Лучше брать билеты на середину недели, самое выгодное — со вторника на среду.

Не обходи стороной и бонусные программы (например, накопление миль). Сразу ты никаких плюсов не заметишь, но после нескольких полетов ощутишь разницу: можно рвануть куда-нибудь совершенно бесплатно.

Часто бывает так, что билеты в крупные города стоят дешевле, чем в небольшие. Будет намного экономичнее купить билет до «дешевого» места, а уже оттуда добраться до места на электричке или автобусе.

Как сэкономить на жилье

Во-первых, есть такая интересная и полезная штука, как каучсерфинг. Он уже давно популярен за рубежом, но и в России тоже набирает обороты. Благодаря этому сервису ты запросто можешь переночевать бесплатно в любом городе мира. Только при условии, что тоже будешь готова поделиться своим диваном с путешественниками.

Во-вторых, всегда к твоим услугам хостелы. Конечно, в туристический период даже место в хостеле может быть дорогим, но это точно не сравнится с отелями. К тому же всегда есть отличный шанс договориться с администраторами.

А еще тебе поможет сервис airbnb.ru. Там всегда можно найти отличную квартиру за небольшую цену.

Автостоп не только для смельчаков

Разумеется, это определенный риск. Но если в России с этим пока не все в порядке, то в таких странах, как Северная и Южная Америка и Австралия, например, дела обстоят проще. Местным жителям только в удовольствие тебя куда-нибудь подбросить, да еще и насоветовать море всего.

Бесплатное посещение достопримечательностей

Во многих туристических городах Европы и Северной Америки проводятся бесплатные пешеходные экскурсии (информацию о них ты можешь найти здесь:

www.neweuropetours.eu ). Кроме того, во многих музеях в будни посещение бывает бесплатным, о таких днях можно узнать на официальных сайтах. Ну а если ты совсем рисковая девчонка, то можешь пробраться на территорию какого-нибудь «Хоббитона» в Окленде, минуя охрану, — через забор.

Готовь еду самостоятельно

Или заведи себе установку есть в ресторанах и кафе только один раз в день. А вообще, готовить самой в путешествии будет даже интереснее, особенно на кухне какого-нибудь хостела, где путешественники из разных стран могут обменяться кулинарными традициями.

Еще важная информация: еда всегда дешевле там, где нет туристов. Так что с местными стоит познакомиться хотя бы для того, чтобы они показали тебе злачные места.

Пользуйся железнодорожным и водным транспортом

В странах Европы (кроме Восточной Европы) железнодорожные билеты стоят не так уж и дорого, а качество перевозок на высоте. Кстати, если заранее знаешь свой маршрут, можешь забронировать билеты задолго до поездки — так точно получится дешевле. В той же Италии, например, еще дешевле, чем поезд, обойдется теплоход (из Неаполя до Сицилии, допустим).

Пользуйся дисконтными картами

Во многих странах студенты до 26 лет, пенсионеры, инвалиды получают скидки до 50%, но при себе нужно иметь международный документ, подтверждающий, что ты относишься к одной из этих групп. Для студентов это международный студенческий билет ISIC.

Ищи бесплатный Wi-Fi Не во всех городах можно найти бесплатный Интернет, особенно в центре. Но чаще всего бесплатные точки доступа можно обнаружить в сетях Starbucks «Макдональдс» и в библиотеках, к примеру.

Пользуйся волонтерскими программами

Идеальный вариант для тех, кто хочет круто изменить жизнь. По таким программам ты можешь отправиться в Перу учить сирот рисованию и шитью или в Австралию ухаживать за кенгуру. Часто в таких программах тебе придется потратиться только на билеты (а бывает, что и их оплачивает работодатель), еду и жилье тебе предоставляют. Это отличный шанс не только сменить обстановку, но и познакомиться с интересными людьми, посмотреть мир и себя показать! Тут тебе помогут эти сайты:

volonter.ru helpx.net wwoof.net case4new.ru dobrovolets.ru Используй местную мобильную связь

Даже если собираешься провести за границей всего неделю. Тем более, что во многих экзотических странах сим-карты раздают бесплатно. Но наш самый главный совет: выключи телефон и наслаждайся путешествием!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-puteshestvovat-kogda-u-tebya-net-deneg/