5 признаков, что девушка использует тебя

Ты, наверное, слышал множество историй про то, какими корыстными и коварными порой бывают женщины. Что за маской доброты и заботы они скрывают истинные намерения использовать тебя, а затем бросить, оставив одного с затаенной обидой на любое существо, носящее юбки. Но эта статья не про то, что все женщины плохие, и каждый раз, знакомясь с новой, ты должен проводить тест на ее порядочность. Сегодня мы хотим рассказать тебе о некоторых признаках, которые могут указать на то, что в отношениях с тобой она руководствуется далеко не сердечными порывами.

1. Товарно-сексуальные отношения

Если секс в ваших отношениях является столь же редким явлением, как снегопад в Алжире, то тебе стоит задуматься над ее истинными мотивами пребывания с тобой. Она может с удовольствием принимать твои ухаживания, одобрительно кивать на предложение сходить в дорогой ресторан, выдавать искреннюю улыбку, принимая новое украшение. Но, когда дело доходит до секса и твоя подруга превращается в блюстителя пуританских нравов, это говорит об одном из двух: либо она тебя использует, либо прибыла к тебе из XIX века. При любом раскладе максимум, на что ты можешь рассчитывать в вашей интимной жизни, — это дружеское объятие у входа в подъезд ее дома. Но это даже не самое ужасное. Хуже, когда секс есть, но он является частью бартерной системы ваших взаимоотношений. Ты ей дорогой подарок — она тебе ночь любви. И следующего раза не жди просто так — для начала свози ее куда-нибудь, ведь в ее бухгалтерском отчете благотворительный секс не значится.

2. «У меня только что закончились неудачные отношения»

Это фраза, которую ты наверняка слышал хотя бы единожды, пытаясь подкатить к какой-нибудь девушке. Есть вероятность, что она говорит правду, но это не имеет никакого отношения к желанию сходить с тобой на свидание. «Мой последний парень был исключительным мудаком» или «Мы долго были вместе, собирались пожениться, а он мне изменил» — любая из этих фраз либо подобные, произнесенные в ответ на твои ухаживания, означают не больше, чем «Приятель, ты, конечно, милый, но я подожду другого». На самом деле, эти отговорки кажутся довольно гуманными. Если девушка не хочет быть с тобой, неужели лучше, если бы она сказала об этом прямо? А так она как бы намекает, что дело не в тебе. Это приблизительно то же самое, когда ты, например, отказываешь даме в продолжительных отношениях формулировкой: «Я одинокий одиночка. Ты слишком хороша для меня».

3. Неопределенность

Женская неопределенность — вещь настолько естественная, что указывать ее в качестве одного из аргументов этой темы может показаться тебе бессмысленным. Но мы сейчас говорим не о том, что она думает, а о том, что говорит. Расплывчатая риторика никогда не была залогом прочных отношений, а в случае твоих сомнений насчет нее — и вовсе может оказаться в роли детонатора. Если в списке ее приоритетов ты оказываешься не на первом, не на втором и даже не на пятом месте, то твое нахождение в этом списке в общем и целом бессмысленно. Если на каждое предложение встретиться ты слышишь в ответ: «Я не уверена, что смогу сегодня», «Я в этом парке уже была» или «Да, хороший фильм — сходи без меня», будь уверен, что если ты ей и интересен, то не больше, чем еще один рядовой солдат в армии ее поклонников. Ну либо она таким странным способом набивает себе цену. Но в таком случае оснований отказаться от нее становится еще больше, ибо сам понимаешь, какая тебе светит нервотрепка в дальнейшем. Данная мысль не относится к ситуации, когда ты знаком с девушкой на ранней стадии. В этом случае любое поведение не опирается на приобретенный опыт общения друг с другом и ни к чему не обязывает. Но вот если ты общаешься с ней уже давно, а она продолжает говорить размытыми фразами, то пора спросить напрямую, насколько ей интересны отношения с тобой. В случае неудовлетворительного ответа ты не будешь выглядеть хуже, чем если отчаянно продолжишь навязывать свою симпатию.

4. Она не рассказывает о ваших отношениях

Здесь все не так однозначно. Если вы начали встречаться недавно, то ее молчание может являться нежеланием торопить события в глазах окружающих. Она хочет продолжения, но не хочет выглядеть глупо, если все закончится через неделю. Другой разговор, если ваши отношения длятся несколько месяцев, а ее подруги до сих пор думают, что ты просто отзывчивый коллега. В таком случае девушка не воспринимает тебя всерьез и использует в других целях. Она может проводить с тобой время из-за скуки, получать от тебя подарки, но, скрывая от других ваши отношения, девушка исключает их в долгосрочной перспективе. Ты просто удобный вариант, пока не подвернется что-нибудь получше. Кстати, это не повод расстраиваться, если ты также не стремишься ни к чему серьезному. В ответ ты получаешь постоянную сексуальную партнершу без всяких обязательств.

5. Говорит, но не слушает

Справедливости ради стоит сразу отметить, что в разговоре между мужчиной и женщиной львиная доля слов зачастую приходится на дам. При этом в здоровых отношениях, если выражает свои чувства и эмоции только она, не давая делать этого тебе и прерывая при каждом удобном случае, то после нескольких попыток мы бы порекомендовали тебе оставить этот радиорупор в одиночестве. Незаинтересованность девушки твоей жизнью и особенно твоей личностью означает, что она не строит на твой счет долгих планов. В нормальных отношениях для нее важно знать, какие у тебя цели, что ты любишь, что считаешь главным в жизни и прочее. Если девушка заинтересована тобой по-настоящему, ей хочется видеть, как ты реагируешь на различные ситуации, в каком настроении пребываешь и вообще, что ты за человек. В противном же случае ты для нее не больше, чем перевалочная база между забвенным прошлым и заветным будущем. 9 признаков того, что у тебя нет будущего с этой девушкой