Привычка обнажаться: после ухода из группы SEREBRO Полина Фаворская демонстрирует свои формы в «хищном» нижнем белье

Полина Фаворская даже после ухода их трио SEREBERO не прекращает демонстрировать миру свою идеальную фигуру. В Instgaram певицы регулярно появляются провокационные фото в белье. Недавно Полина занялась производством трусов и сама выступает в роли модели. Но одними трусами собственного производства дело не огранивается. Фаворская позирует и просто в нижнем белье. Вот, например, свежее фото, на котором Полина запечатлена в комплекте с леопардовым принтом.

«Вот это кошечка. Ты богиня, люблю тебя»; «Красотка, фигура идеальная»; «Сексуальная, привлекательная девочка!», — лишь малая часть восторженных комментариев, которые оставляют подписчики Полины под этим фото.

А как тебе фигура певицы? Ты бы решилась сняться в белье и выложить это на всеобщее обозрение?

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Фото:Instagram