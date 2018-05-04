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Привычка обнажаться: после ухода из группы SEREBRO Полина Фаворская демонстрирует свои формы в «хищном» нижнем белье
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Привычка обнажаться: после ухода из группы SEREBRO Полина Фаворская демонстрирует свои формы в «хищном» нижнем белье 

WMJ.ru 22 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Полина Фаворская даже после ухода их трио SEREBERO не прекращает демонстрировать миру свою идеальную фигуру. В Instgaram певицы регулярно появляются провокационные фото в белье. Недавно Полина занялась производством трусов и сама выступает в роли модели. Но одними трусами собственного производства дело не огранивается. Фаворская позирует и просто в нижнем белье. Вот, например, свежее фото, на котором Полина запечатлена в комплекте с леопардовым принтом.
«Вот это кошечка. Ты богиня, люблю тебя»; «Красотка, фигура идеальная»; «Сексуальная, привлекательная девочка!», — лишь малая часть восторженных комментариев, которые оставляют подписчики Полины под этим фото.
А как тебе фигура певицы? Ты бы решилась сняться в белье и выложить это на всеобщее обозрение?
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Фото:Instagram
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