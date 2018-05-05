Интересные факты о беге. Необычные факты о беге и беговых трендах

Сумеешь ли ты отличить правду от художественного вымысла? Попробуй и узнаешь!

Беговая история насчитывает не одно тысячелетие. Менялись эпохи, менялся стиль бега, появлялась специализированная экипировка, неизменным оставалось одно — чувство полёта и свободы, приобретаемое в процессе пробежки. В нашем опросе-викторине мы собрали 10 необычных фактов, связанных с бегом. Сумеете ли вы догадаться, что из этих утверждений правда, а что нет? Попробуем и узнаем!

Любите бег, изучайте его и занимайтесь им.