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Интересные факты о беге. Необычные факты о беге и беговых трендах
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Интересные факты о беге. Необычные факты о беге и беговых трендах 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Сумеешь ли ты отличить правду от художественного вымысла? Попробуй и узнаешь!
Беговая история насчитывает не одно тысячелетие. Менялись эпохи, менялся стиль бега, появлялась специализированная экипировка, неизменным оставалось одно — чувство полёта и свободы, приобретаемое в процессе пробежки. В нашем опросе-викторине мы собрали 10 необычных фактов, связанных с бегом. Сумеете ли вы догадаться, что из этих утверждений правда, а что нет? Попробуем и узнаем!
Любите бег, изучайте его и занимайтесь им.
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