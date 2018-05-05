Айза Анохина трогательно поздравила сына от Гуфа с днем рождения

Сегодня сыну модели и бизнесвумен Айзы Анохиной и рэпера Алексея Долматова , известного под псевдонимом Guf, исполнилось 8 лет. Несмотря на то, что день рождения у мальчика 5 мая, поздравлять Сами его одноклассники и близкие начали еще вчера. Да и сама Айза уже вечером написала трогательный пост, посвященный ребенку.

Модель заметила, что Сами изменил ее жизнь навсегда, наполнив ее смыслом своим появлением.

Помню, как боялась тебя! Боялась, что не справлюсь, что слишком глупа для того, чтобы быть твоей мамой! Совершила ряд ошибок, которые ты мне простил, потому что с самого рождения ты наполнен мудростью! Я благодарна тебе за любовь, которую испытываю и которую ты даришь мне, потому что ты умеешь любить! Прости, что мама бывает строга с тобой, но ты знаешь, что я про себя радуюсь твоему бунтарскому характеру! Потому что ты давно уже личность! Со своим мнением! Со своим взглядом на жизнь!

— обратилась Айза к сыну.

Она заметила, что ей одновременно и сложно и легко дружить с мальчиком, но он чато превращает их жизнь в настоящее приключение. Айза уверена — Сами никогда не станет таким, каким хочет его видеть мама. Однако она и не будет заставлять мальчика оправдывать ее ожидания.

На тебя нельзя давить, тебе нельзя указывать! Тебе нужно доверять и нужно просто любить, что я и делаю изо дня в день! Ты лучшее, что произошло со мной!

— продолжила Айза.

Она заметила, что Сами умный и сильный и тут же попросила его не драться в школе, а только на тренировках по боксу. Также она посоветовала ему есть поменьше сладкого и не обманывать родителей. Еще Айза попросила Сами быть рядом столько, сколько это возможно и чаще давать ей себя целовать. Модель призналась — она не ожидала, что мальчику так быстро исполнится 8 лет. Тем не менее, это время пролетело, как один миг.

Я обещаю, любить тебя, чтобы ты не решил, обещаю отпустить тебя, когда бы ты не решил, обещаю ждать и молиться каждый день за тебя. Обещаю быть лучшей мамой и принимать любое твоё решение и радоваться успехам! С днем рождения тебя, мой сыночек! Будь счастлив как счастлив сейчас! Береги себя и не обижай других! Ты очень сильный мужчина во всех смыслах этого слова и никогда не пропадешь! Я буду поддерживать тебя, но не делать ничего за тебя! Я буду любить, но не буду спасать потому, что хочу, чтобы ты вырос достойным человеком и самостоятельным мужчиной. Еще раз с днём рождения, Долматов Сами Алексеевич,

— заключила Айза.

Также она поделилась архивными фото, на которых Сами можно увидеть еще совсем малышом.

Конечно, сейчас мальчик уже вырос. И он, как и свойственно детям его возраста, часто и радует, и расстраивает свою семью.

Напомним, в октябре прошлого года Айза Анохина стала мамой во второй раз. Малыш со звучным именем Элвис стал первым совместным ребенком Айзы и ее супруга, бизнесмена и серфера Дмитрия Анохина (пара официально оформила отношения в 2015 году). Сами же появился на свет во время ее предыдущего брака с рэпером Гуфом. К сожалению, у бывших супругов не самые дружеские отношения. Мальчик живет с мамой и периодически приезжает побыть с папой. Иногда Айза и Гуф не могут поделить сына и, более того, ссоряться из-за этого на глазах у публики.

Фото: Instagram@aizalovesam