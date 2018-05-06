«В этот день я умер»

Семья Робертс знала, что им придется усыпить свою любимую собаку Дьюки. У них не было выбора — рак прогрессировал. В свое время Джордан Робертс спасла Дьюки. Пес оказался в собачьем приюте и попадал в ту группу собак, которые, как правило, не уходят из питомников: большой черный взрослый пес. Таких практически никогда не забирают домой. Но Дьюки несказанно повезло — его увидела Джордан.

Через несколько лет у пса обнаружили остеосаркому в правой передней лапе. Фактически остеосаркома — это злокачественная опухоль, которая развивается в кости. Лапу ампутировали, но болезнь прогрессировала и приносила животному много боли и страданий.

Джордан назначила эвтаназию на 7 июля. Перед процедурой усыпления семья решила устроить своему любимцу самые лучшие проводы. Они попросили фотографа Робина Ароути запечатлеть последний день жизни их лучшего друга.

Источник: Robyn Arouty

Ох, я съел столько гамбургеров! У нас была настоящая вечеринка.

И я смеялся.

И думал о том, как же я буду скучать по этому месту.

Мы много шутили.

Мы были серьезными.

Мои друзья из соседнего дома пришли навестить меня. Они близнецы. Когда кто-то предложил одному из них мой гамбургер, он ответил: «Нет, спасибо, я ничего не хочу забирать у Дьюки».

Даже Кристен пришла проведать меня. Она такая веселая. Кристен — мой грумер. И мой друг.

Когда мы ждали ветеринара, Кристен сказала, что мы отправимся на прогулку. Потом кто-то предложил спуститься к аквапарку в конце улицы. И мы все отправились туда!

«Ты знаешь, что я буду скучать, правда?»

«И по тебе тоже».

«Я хочу, чтобы ты присмотрела за моей семьей».

«Слышишь? Это всё, о чем я прошу».

Да, сегодня мы изрядно промокли!

И улыбались.

Мы были благодарны за этот день.

Сегодня мы нарушали правила.

Я слушал, как дети играют неподалеку. И думал о своих ребятах, которые остались дома. Мне нравилось их защищать.

Я был абсолютно спокоен.

Я не чувствовал боли. Хоть опухоль и была такой большой.

Сегодня я чувствовал только любовь.

Я попрощался с моей прекрасной подругой Кирой. Кажется, она видела, как я парю над ними, за секунду до того, как доктор сказал, что время пришло. Я был взволнован и счастлив.

Я не говорил: «Прощайте». Я сказал: «До встречи».

Господи, я был счастливым псом. Мы провели вместе мало времени, но оно было незабываемым. Вы дали мне второй шанс, и мы вместе пережили всё это. Я никогда не перестану за вами приглядывать.

Всегда ваш, Дьюки.