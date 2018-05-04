Александр Мельман: День Победы: смотреть всем

День Победы, самый священный день, святой. Все дальше и дальше он уходит, и вот здесь роль телевидения необычайно важна. Здесь оно может, нет, должно включить всю свою мощь, да, пропагандистскую. В мирных целях. В благих целях. И телевидение в этот день не заменит никто.

Все идет по писаному, мы знаем, что будет. Будут фильмы, великие советские фильмы о войне. Обязательно будут «В бой идут одни старики», и «Баллада о солдате», и «Отец солдата» тоже, возможно, будет. И еще «А зори здесь тихие…», «Военно-полевой роман»… Впрочем, перечислять невозможно, не нужно: сядешь и будешь смотреть как вкопанный, ведь ничего лучше, чем эти фильмы, сделанные в СССР, не создано. Так, как снимали Чухрай, Ростоцкий, Тодоровский, Бондарчук, Михалков, не сделать больше никому и никогда.

Будут концерты современные, яркие. Где нынешняя попса перепоет песни военных лет от и до, ничего не пропустит. А мы будем смущенно смотреть, стыдливо опускать взгляд и думать: зачем? Они хотят отметиться… Или их хотят отметить. А впрочем, они тоже люди, и их тоже это наверняка волнует. Они что, недостойны? Пусть уж поют, раз надо.

И еще будет «Бессмертный полк». Вот этого не было раньше. В этом есть такая правда, искренность, память и любовь… Знаю тех, кто не принимает «Бессмертный полк» на дух, на веру. Говорит, что это заформализовано, ну, тоже для галочки, как те самые попсовые певцы и певички. Что ж, они так видят — их право. И их проблема. «Бессмертный полк» чрезвычайно важен для миллионов людей. И не напоказ они идут, нет, каждый сам за себя и за своего близкого родственника, принявшего участие в великой войне. Когда смотришь на этих людей, дух захватывает и слезы наворачиваются. И гордость за страну… хотя это уже вроде бы устаревшее понятие. Нет, не устаревшее.

А еще будет парад, Парад Победы, в 10.00. Этот парад смотрит почти все население бывшего СССР в обязательном порядке, вот почему у него высочайший рейтинг. И будут репортажи с улиц Москвы, всей страны. Из бывших союзных республик, из бывших соцстран, из капстран тоже. Есть еще одна хорошая традиция: дети дарят цветы ветеранам. Но где эти ветераны? Нет их, почти никого не осталось. Ведь если даже человеку сейчас 90, то в 41-м ему было всего 13 и он мог застать войну как солдат лишь в последний, 1945 год. Уходят воины… главное, чтобы оставалась память.

Поэтому я с трепетом жду ретро на канале «Культура». Где покажут те самые встречи, когда ветераны были еще молоды и красивы, и эти колодки с орденами и медалями так им шли, они так блестели на солнце. И покажут «Голубые огоньки» в честь Дня Победы из 70-х, и «Песню года». Да, а еще помните — « Людмила Гурченко . Военные песни»; и это, наверное, тоже покажут.

И будет документальный цикл «Моя правда о войне». Страшная правда, горькая. Но правда…

Все это будет опять и опять, даже гадать не нужно. Ну и придумывать что-то тоже, наверное, уже не нужно. День Победы — это консервативный праздник, традиционный. Важно только, что ты вложишь сегодня в эту традицию, что ты поймешь, почувствуешь именно здесь и сейчас.