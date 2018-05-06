Александр Ревва: Сегодня я аккуратный, а раньше мог пошалить!

Самый сексуальный поющий юморист стал жертвой столичной непогоды. Он уверен: его спасли высшие силы. Об этом он рассказал нашему изданию.

Свободное время Александр предпочитает проводить в кругу семьи. Вот и на днях артист решил вместе с семьей покататься на велосипедах. Ревва живет в престижном поселке на Новой Риге и любит наматывать круги в местном парке.

— Ничто не предвещало беды, — рассказал нам артист. — Мы ехали с дочкой и женой, что-то весело обсуждали друг с другом. И неожиданно поднялся страшный ураган.

Ревва в считаные секунды принял решение выехать из парка. Но сделать это оказалось проблематично. Сильнейший ветер сметал все на своем пути. Юморист растерялся: до этого он никогда не оказывался в центре природных катаклизмов.

— Деревья начали падать прямо за нами! — ужасается артист. — Это был шок. Мы ехали на велосипедах по парку и видели весь этот ужас. Испугались страшно! Честно говоря, тогда я подумал, что это уже всё. Конец! Когда перед тобой и за тобой падают огромные деревья, это действительно страшно.

Картинка перед глазами больше напоминала фильм ужасов. Ревва говорит, что в одно мгновение перед ним пронеслась вся жизнь.

— Несмотря на страх, я старался не наводить панику, — продолжает Александр. — Поддерживал девчонок, юморил: «Давайте быстрее!» Ехал самый последний за девочками, отцовское сердце едва не выпрыгнуло наружу. Я бесстрашный человек по жизни, но здесь контролировать себя не мог. Мы сумели выехать из парка чудом. Вскоре все прекратилось. Вы же знаете, эти страшные порывы ветра возникают моментально. Я слышал, что в прошлый московский ураган даже люди погибли.

Юморист уверен: их спасло чудо. Видимо, сексуальный певец еще нужен на этом свете для того, чтобы вдохновлять женщин! Кстати, к званию секс-символа он уже привык и реагирует без стеснения.

— Я спокойно живу и наслаждаюсь, — говорит артист. — Понимаю, что сексуальность — неотъемлемая часть меня. Не каждый человек обладает невидимой энергией. На нашей сцене есть много артистов, которые поют лучше меня и чаще в ноты попадают. Но у них не получается излучать тестостерон и окутывать им миллионы слушателей. Такое под силу единицам, и я в их числе.

Есть много людей, которые обладают сексуальностью, — продолжает артист. — Я всегда им говорю: не бойтесь себя. Если вы понимаете, что сексуальны, развивайте это качество максимально. Ни в коем случае не бойтесь и не отступайте в сторону. Жизнь у нас одна, и нужно прожить ее ярко. Надо использовать все шансы, которые дает нам судьба, чтобы потом не сидеть с поджатым хвостом и не думать о своих упущенных возможностях.

Ревва философски относится к своей популярности. Он до сих пор помнит те времена, когда был никому не нужен. Поэтому сейчас делает все, чтобы подобного не повторилось.

— Сегодня я аккуратный, а раньше мог пошалить! — говорит артист. — Вспоминаю времена, когда был очень бедным и совершенно неизвестным. Сейчас понял главное: когда ты успешный — тебя все любят, все приглашают. А потом — раз! — и тебя никто не зовет. Такова наша жизнь.