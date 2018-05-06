«Я люблю тебя больше жизни» Павел Воля нежно поздравил дочь с трехлетием 

Павел Воля опубликовал в Instagram кадр, на котором он позирует вместе с супругой и детьми Софией и Робертом. Папа и сын на снимке одеты в белоснежные рубашки, а мама и дочь — в розовые пиджаки. Идеальное семейство!
— написал шоумен.
Ляйсан Утяшева тоже трогтально поздравила именинницу: «Софию дико интересуют подарки, Роб посылает мне воздушные поцелуи, а все вместе мы обнимаем папу @pavelvolyaofficial и отмечаем 3 года нашей бусинки. София, доченька, ты уже такая взрослая, рассудительная и самостоятельная не по годам. Моя помощница во всем, мое сердечко…так хочется остановить это мгновенье…ты так уютно и беззаботно сидишь на папиной руке, пусть так будет всегда. Любим тебя сильно-сильно. Как сказал Роб: „Сколько звезд во Вселенной, вот так, София, мы тебя любим…бесконечно“».
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Фото:Instagram