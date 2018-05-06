Как вернуть мужа в семью

Давая рекомендации женщине, желающей вернуть своего мужа в семью, необходимо помнить о некоторых общих правилах. И главное — никогда не нужно спешить. Для принятия правильного решения нужно время, нужна холодная голова и трезвый расчет. Часто, из-за стресса, обиды, вспыльчивости мы поступаем совершенно не так, как хотелось бы. О том, как не дать волю эмоциям и всё держать под контролем в интервью News.ru рассказала практик гармоничной жизни, автор тренинга «Возрождение женственности» Мария Висс.

— Глядя на Вас никто не может догадаться даже о том, что и у Вас были проблемы в семье. Но после того, как Вам удалось склеить разбитую чашу своих отношений, Вы стали помогать другим. Мария, так как Вам удалось вернуть мужа в семью?

— Очень сильно повлияло рождение ребенка на разлад в семье. Мне было всего 20 лет. Я была очень наивна и глупа, у меня не было примера, действительно достойного поведения женщины перед глазами. Потому что, к сожалению, в моем окружение все семьи, которые я видела, они были с какими-то дефектами скажем так. То есть там не было такой всепоглощающей любви, мудрости, спокойствия. И поэтому мне казалось сначала, что это нормально, а потом, когда мы начали настолько сильно отдалятся, что у меня муж вообще перестал ставить меня в известность где он, что он делает. Он мне говорил, что я ему не нужна, что я могу ехать домой к маме. Он мог себе позволить прийти в четыре утра. Вот в этот момент, конечно же, очень легко хлопнуть дверью и послать всех, гордо уйти с ребеночком в туман к маме. Но меня останавливало несколько причин. Я была финансово зависима от мужа. Я на тот момент была студенткой и он нас обеспечивал. Второй момент — мне постоянно жужжали, что я никому не нужна с ребенком буду. И это очень сильно пугало. И третий момент — я думала: Господи неужели, мы умудрились всего за год так испортить наши отношения! Потому что вот буквально год назад мы были просто влюблены в друг друга, у нас был восторг, драйв, кайф. А сейчас родился ребенок, и все началось просто разваливаться на глазах. Неужели любовь может так разваливаться? Или что-то мы неправильно делали? Мне где-то внутренний голос шептал: нет, это мы развалили, соответственно мы это можем склеить обратно.

— Многие девушки в похожих ситуациях опускают руки и говорят «не мое». Но как понять, что этот мужчина именно тот единственный и надо его вернуть?

— Я тогда просто решила, что не буду разводиться и дам нам обоим еще один шанс. Я начала отдавать любовь, прекратила истерики, скандалы. Но мужчины не меняются сразу же, он не закричит на следующий день: «Ой, Маша спасибо большое, ты спасла нашу семью!» Нет, он так же продолжит фыркать, будет приходить в полночь, ему вообще плевать на все что ты делаешь для него. Сложно продержаться первый месяц, потому что ты не видишь результат. Поэтому очень важно отвлекаться, заняться какими-то хобби. Хуже ситуация уже быть не могла. Поэтому меня могло спасти только изменение моего поведения! Буквально где-то через месяц, через два муж начал меняться. Он перестал приходить в полночь, он перестал мне говорить — уезжай к маме. У него началось движение навстречу ко мне и желание тоже создать семью, он начал видеть, что, оказывается можно по-другому, есть шанс у нашей семьи. И он тоже захотел ей дать шанс.

— Все знают, что самое сложное в отношениях — сначала полюбить себя… Но на чем вообще держатся отношения мужчины и женщины?

— Мы требуем от партнера тоже участие, а партнёр не хочет. Особенно если совсем плохие отношения, он говорит: нафига мне это надо? У нас итак все развалено. Он не видит перспективы. Потому что думает, что во всём виновата эта истеричка и скандалистка, то есть жена. Поэтому очень важно не отдаляться, очень важно совместное время препровождение супругов. Когда у нас были не очень хорошие отношения, мне было в кайф заниматься тем, что интересно мне, — почитать книжку, повышивать. Муж занимался своими делами. И вот это очень опасно, потому что в итоге семья начинает дрейфовать в разные стороны. То есть это как два человека, а партнеры — это как две льдины, которые течением уносятся друг от друга. И вот если ты осознано не будешь, допустим, привязывать себя канатом и искать общие точки соприкосновения, то вы действительно рано или поздно настолько разойдетесь, что потом спустя 10 лет вы очнётесь и скажете: ты кто? Я тебя знаю? Это вообще печально. Поэтому важно искать точки соприкосновения. Вместе путешествовать, заниматься спортом, привлекать к этому детей. Обязательно вместе проводить выходные, готовить, печь пироги.

— Какой самый запущенный случай у Вас был на практике, где удалось помочь? Кто к Вам чаще всего обращается?

— Конечно, женщины. Однажды ко мне пришла многодетная мать. Ей изменил мужчина, а у них трое детей. И она металась, не могла понять стоит или не стоит разводиться. Она его ненавидела, у нее была такая обида, боль. Но я им помогла. Они сейчас вместе, у них все хорошо и счастливы.

— Что можете пожелать тем, кто сейчас стоит на грани развода?

— Для того чтобы спасать семью, это как бизнес план. У тебя должна быть стратегия всего, первый пункт, второй пункт, третий пункт и сроки, когда ты ждешь дивидендов. Когда тебе начнет этот бизнес приносить деньги, да? Тоже самое и здесь, зачастую девочки думают что они что-то делают, они не ставят сроки, не прописывают стратегию, не прописывают исходящий результат, с чего они начали. Они не делают промежуточные отчеты, чтобы видеть, есть ли вообще какие-то результаты спустя две недели, месяц, шесть недель и т.д. Без всего этого в итоге не получается результата, которого они хотят, и они говорят, что эта система не работает, это все бесполезно, с моим мужем козлом ничего не получится и опускают руки и разводятся. А для этого нужна стратегия: либо вы читаете очень много книг и пытаетесь составить свою стратегию, либо вы общаетесь с женщинами, которые смогли спасти семью, и досконально прописываете эту стратегию, либо вы обращаетесь за помощью к профессионалам.