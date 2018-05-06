«Не верь фото в сети!» Дарья Донцова рассказала, как перестать завидовать

65-летняя писательница Дарья Донцова известна своим оптимистичным отношением к миру. Она старается мотивировать людей к позитивному образу жизни, чтобы те могли радоваться каждому дню. Ее часто спрашивают о том, как стать счастливым человеком, потому автор многочисленных книг решила дать ответ на этот актуальный вопрос.

Не секрет, что сейчас из журналов, газет, телевизоров и страниц в интернете на нас смотрят красивые и успешные личности, жизнь которых кажется просто сказочной. У них нет недостатков внешности, материальных и психологических проблем, они живут в другом, «идеальном мире», который недоступен «простым смертным». Нередко у людей возникают сомнения в собственной привлекательности и они волей-неволей начинают завидовать. Дарья Донцова решила сделать эту проблему темой своего недавнего поста в соцсети: «Почему все счастливые, а я нет? Вон в Инстаграме какие снимки — все стройные, без морщинок, с цветами. А у меня в последний раз букет в руках на свадьбе был, 100 лет назад! Почему у всех есть деньги, а у меня нет?», — такие вопросы задают писательнице.

Знаменитость решила обозначить ситуации от имени своей собаки: «Отвечаю вместо мамы! 1. Не верь фото в сети. Их улучшают, фильтры и т. д. В жизни те, кому ты завидуешь, толще и с морщинами. 2. Появилась услуга: платишь деньги и можешь сделать снимок роскошной жизни. Тебя посадят в салон личного самолета, дадут в лапки миллион роз, поставят около особняка, возьмешь под руку принца, а его коня за ногу. Любой каприз за твои деньги. Выставляй в сеть. 3. Хочешь денег? Начинай их зарабатывать, меняй профессию, думай, чем лучше заниматься, учись постоянно, работай с утра до ночи».

Дарья Донцова также призывает умерить свои желания и довольствоваться тем, что есть в наличии. Особенно это касается предметов гардероба. Она считает, что не нужно покупать товар фейковых брендов, стараясь привлечь внимание, и смотреть не на торговую марку, а на саму вещь. Что касается косметики, то писательница указывает на отсутствие крема для вечной молодости и бесполезность дорогой помады, стоимость которой никого не волнует: «Правило „Чем дороже, тем лучше“ ни в каком случае не работает. Чужой муж лучше твоего? Откуда знаешь? Ты с ним не жила. Твоя свекровь — жаба, у подружки ангел? Не в свекрови дело, в тебе. С жабой можно подружиться. Попробуй».

Селебрити подчеркивает, что счастье человека зависит только от него самого, когда он рад тому, что имеет и не становится «участником ярмарки тщеславия в Инстаграме». Многие согласны с мнением Дарьи Донцовой: «От души благодарна вам! За эти слова». «Все верно: счастье внутри нас. Не можешь изменить окружающих, изменись сама. А семейная жизнь — это такое искусство высокой дипломатии, которому учишься всю жизнь!» «Вот! Надо ценить, то, что есть». «Спасибо, что рассказали как перестать завидовать». И фото-чудо и статья мудрая! Один позитив! Спасибо!» «Как всегда правильно, обожаю Вас, так созвучно с моим миропониманием. Дай вам Бог здоровья и творческого долголетия». «В каждой избушке свои погремушки». Дарья Донцова старается с юмором говорить о серьезных вещах. Недавно она весьма корректно ответила на обвинения в пиаре на онкологии, о которой знает не понаслышке. От имени своей собаке она также рассказывала о своем распорядке дня, отмечая, как сделать так, чтобы успевать с важными делами и правильно расходовать время.

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