Психотерапевт проводит сеансы нагишом

Для большинства мужчин говорить о своих проблемах в принципе непростая задача, не говоря уже о том, чтобы делать это перед голой незнакомкой. Но «голый психотерапевт» Сара Уайт верит, что для того, чтобы заставить мужчин обнажить свою душу, ей нужно раздеться самой. Она берёт 250 долларов за часовую консультацию по Skype. Сара живёт в Нью-Йорке и не имеет права проводить частную практику в США, но утверждает, что смогла помочь сотням мужчин по всему миру. 28-летняя Уайт рассказала Metro, как сексуальное возбуждение может оказаться ключом к внутреннему миру мужчины.

Как вам пришла в голову идея проводить терапию нагишом?

В 2010-м я переехала в Нью-Йорк, где зарабатывала себе на жизнь тем, что работала официанткой, моделью и веб-дизайнером. Однажды мы с моей соседкой по комнате фантазировали вслух на тему того, как много, должно быть, зарабатывает приветливый и эффективный специалист по кодированию, который лечит зависимость. Моя соседка пошутила, что можно использовать преимущества Интернета и делать это по сети нагишом. Я открыла сайт «Голый кодировщик». Наверное, это неудивительно, но я получила огромное количество сообщений от мужчин, которые писали, что им не нужен сайт, но они хотели бы общаться с обнажённой мной. Что удивительно, их письма давали понять, что они хотели обсуждать психологические проблемы и опасения. Так я расширила перечень сервисов, которые предоставлял сайт, и переименовала его в «Голую терапию».

И какие же услуги вы предлагаете?

Я предлагаю часовые консультации с помощью видеосвязи. В ходе сеанса раздеваюсь либо я, либо пациент, либо мы оба. Это делается для того, чтобы испытать возбуждение и последующий мощный инсайт (в психологии — неожиданный, отчасти интуитивный прорыв к пониманию поставленной проблемы и «внезапному» нахождению её решения. — Прим. ред.).

Это лучше, чем обычная терапия?

У «Голой терапии» есть несколько важных преимуществ. Во-первых, чувство интимности, открытости и доверия возникает между терапевтом и клиентом практически мгновенно. Во-вторых, она активирует сексуальное возбуждение как один из важных мыслительных процессов. Наконец, это подходит для мужчин. Много психотерапевтов, как мужчин, так и женщин, жалуются, что мужчинам тяжело выразить свои чувства. Могу с гордостью сказать, что моими клиентами было свыше тысячи мужчин, и все они хотели общаться со мной.

Действительно ли среди ваших клиентов были знаменитости?

Да, но я, разумеется, не могу раскрывать их имена.

Каким людям необходима такая терапия?

Я работаю в основном с четырьмя типами мужчин: заинтересованный в альтернативных сексуальных практиках / испуганный, неуверенный/застенчивый, с отсутствующей мотивацией / находящийся в депрессии и сексуально-озабоченный / фрустрированный тип. У многих моих клиентов я наблюдала так называемую мужскую деференцию, которая, по моему мнению, является современным эквивалентом женской истерии по Фрейду.