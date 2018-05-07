«Знаешь двух хороших людей? Познакомь их». Павел Неверов в воспоминаниях друзей

«До сих пор кажется, что это страшный сон, что вот-вот появится комментарий-опровержение, что это не про него, а просто какая-то чудовищная ошибка…» 27 апреля 2018 г. погиб Павел Неверов. Обстоятельства, которые привели к трагическому исходу, еще предстоит установить и осмыслить.

Каким Павел был в жизни и бизнесе, знают его близкие друзья. Их воспоминания — в материале DK.RU.

Александр Кобенко , вице-губернатор, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:

— Пашка очень любил жизнь и торопился жить. Хотел многое успеть. Но не для себя — для нас, для своих детей, для страны.

Паша всегда был открытым и отзывчивым. Мог бросить все дела и мчаться за тысячи километров, если кому из его друзей нужна была помощь и поддержка.

Его слова не были тривиальными и банальными: он всегда глубоко погружался в каждый вопрос, проблему и находил оптимальное решение.

Паша соединял людей. Не знакомил, а именно соединял. Через себя. Сообщество «Топ-менеджер, создающий будущее» объединяет сотни предпринимателей и пассионарных людей. Благодаря Паше. Он всегда был рядом, когда нам была нужна помощь. Теперь мы должны быть рядом с его семьей, чтобы поддержать их в этой трагической ситуации.

А Паша всегда останется в наших сердцах.

Михаил Бабин, президент ГК «Технология ресурсов» (г. Екатеринбург):

(стенограмма речи г-на Бабина на похоронах Павла Неверова)

— Не каждому человеку дается талант. Не каждый имеющий талант способен его раскрыть в полной мере. У Паши талант, безусловно, был. Редкий, сильный, яркий, востребованный. Талант интегратора и вдохновителя. Тысячи людей были в поле его влияния. Он понимал это. Он сам выискивал людей, которых называл «влиятелями». Он искал партнеров по пассионарности. И они у него периодически появлялись. Но Паша всегда был самым ярким и запоминающимся из них. Тысячи людей, поверивших в себя, свои силы, сотни союзов партнерств, многие из которых стали настоящей гордостью России, страны, которую он так любил, и о судьбе которой всегда так волновался.

Многие из этих людей, в разных чинах и статусах пришли и прилетели издалека попрощаться с ним. Сегодня у них горе. Сегодня они без погон. Впрочем, так всегда было при Паше. Все вместе, без чинов и регалий.

Знаете, есть расхожая фраза о том, что то, как ты жил, покажет количество людей, пришедших на твои похороны. Паша сам так часто говорил. Кто ж знал, Паша, что так скоро наступит время этой оценки? Каждый из нас что-то копит в этой жизни. Кто-то деньги, кто-то мудрость, кто-то обиды. Паша копил друзей. Копил радостно и бескорыстно, отдавая им все, что мог. Кто знает, может это единственно верный капитал?

Кто же знал, Паша, что ты соберешь нас вместе таким образом? Кто же знал, что твой клуб «Топ-менеджер, создающий будущее» соберется, когда у тебя все уже будет в прошлом? Или нет? Или еще увидимся? Нам разрешат на пару дней вылезти из котлов и сковородок и пустят к тебе в Рай на конференцию?

Паш, можно спикерами Энштейна, Теслу и Да Винчи? Ты ведь организуешь, правда?

Павел Неверов и Михаил Бабин

— Много ли у человека друзей? Обычно нет. А вот у Павла их было много. Вернее, очень многие люди считали его своим другом. Знаете, бывают люди, которые отдают и которые забирают. Он отдавал, отдавал много своей энергии, времени. Он соединял людей.

Благодаря сообществу, которое он создал, десятки людей познакомились, нашли друзей и партнеров. Я встретила очень много людей по всей стране, благодаря Паше. Он сам был человеком очень неравнодушным к тому, что происходит в городе, стране. И вокруг него собирались такие же, те, как он говорил всегда, «чистят снег не только около своего дома, а на несколько метров правее и левее».

Я не знаю другого предпринимательского сообщества, которое живет не на основе устава или чьих-то интересов, а на основании доверия людей друг к другу. И Павел был для меня человек «не про деньги». Он много делал безвозмездно. Каждый участник клуба мог всегда позвонить, посоветоваться. Я очень благодарна ему — в какой-то момент разговор с ним помог нам изменить стратегию бизнеса.

Такие люди как Павел, не уходят просто так, они точно остаются в нашей памяти, в наших сердцах и в нашем сообществе.

Анна Власова и Павел Неверов

Дмитрий Камерлохер, владелец ГК «СИБЕКО» (г. Екатеринбург):

— Павлик, Пашка, Павел… Трудно объяснить, трудно понять, еще труднее принять, что тебя больше нет.

Я познакомился с тобой в далеком 2003-м, тогда мой бизнес только начинался. Ты был куратором моего дипломного проекта в Урало-Сибирском Институте Бизнеса, на МВА. Я не забуду, как между перелетами ты спал два часа в институте на диване, чтобы потом провести лекцию и поделиться с нами новостями. Ты познакомил меня с огромным количеством замечательных людей — Молвинским, Франгуловой, Кобенко, Бабиным, Столбовым…

Ты вытаскивал меня на бессчетное количество мероприятий, где мы делились мыслями, планами, мечтами, готовили в четыре руки плов.

Мы ржали как лошади на каждом мероприятии и хмурили лбы, пытаясь что-то понять в этой жизни.

Я хочу выразить тебе огромную благодарность и сказать большое спасибо за то, что ты был в моей жизни.

Прости, что не смогли предугадать такой исход…

Алексей Чабан, генеральный директор ООО «СИНТЕ» (г. Москва):

— Все?

— Да.

— И как я жил?

— А ты посмотри. Видишь. Сколько близких, друзей, партнеров. Видишь сколько создано и что ты зародил.

— А почему так?

— Ты ушел. Ушел, сказав последнее слово и дал урок. Посмотри, как много, кто уже пересмотрел свою жизнь и начал меняться. Ты жил, помогая, и ушел в помощь оставшимся.

— Быстро все закончилось.

— Не закончилось. Все только начинается. У тебя впереди вечность…

Павел Неверов и Виталий Недельский («Семантик Хаб»)

Наталья Виханова, генеральный директор сети детских студий «ВУНДЕРКИНД» (г. Самара):

— Есть в нашей жизни люди, после встречи с которыми ты становишься другим. Это невозможно объяснить. Это можно только понять, встретив такого человека. Именно таким и был Павел Неверов.

Он создал бизнес-клуб «Топ менеджер, создающий будущее», и это потрясающая идея, объединяющая людей со всех уголков страны. Его девиз: «Знаешь двух хороших людей, познакомь их!». И многие предприниматели, как и я, именно благодаря ему нашли деловых партнеров и просто друзей в рамках этого сообщества.

Мы все временные люди в этом мире. Но есть такие, как Павел, которые его просто меняют.

Светлая память.

«Топ-менеджер, создающий будущее»

Алексей Молвинский, генеральный директор сети магазинов товаров для детей «Бегемот» (г. Москва):

— Паша ушел внезапно и трагично.

Светлый, добрый, честный, открытый, любящий свою семью, своих друзей, свою страну. Пассионарный и влиятельный. Ошибался, как и все, кто много делает, а делал он все искренне и с любовью.

Остались семья и маленькие дети, сотни друзей и соратников, десятки добрых дел и идей, которые теперь будут продолжены.

Он создал сообщество предпринимателей и руководителей, одна из задач которого — помогать друг другу в сложных ситуациях.

Мы поможем.

Лучшая память — развивать то, что было важно и интересно Паше.

Мы разовьем.

Светлая память дорогому другу.

Юлия Франгулова, генеральный директор сети клиник «ЛИНЛАЙН» (г. Екатеринбург):

— До сих пор кажется, что это страшный сон, что вот-вот появится комментарий-опровержение, что это не про него, а просто какая-то чудовищная ошибка… Но Паши больше нет. Нет чудесного светлого человека, который для меня лично и моей семьи был не только другом, но и помощником в бизнесе.

Он был мои первым преподавателем по стратегическому менеджменту в 2004 г., на программе MBA в Урало-Сибирском Институте Бизнеса. Именно в тот период и благодаря помощи Павла структурировалась идея создания федеральной сети, появилась первая финансовая цель в 1 млрд руб., которая была достигнута в обозначенные сроки. Позже он иногда надо мной подтрунивал: «Эх, Франгулова, надо было в долларах планы рисовать». И это лишь один из примеров его вклада в наш бизнес…

Павел первый создал творческую среду для обмена опытом и развития предпринимателей со всех уголков страны. Его клуб «Топ-менеджер, создающий будущее» стал стартом, а также точкой перезагрузки для многих успешно работающих сегодня бизнесов. Многие предприниматели, как и я, именно благодаря ему нашли деловых партнеров и просто друзей в рамках этого сообщества. И мы обязательно продолжим развитие этого проекта: ведь столько еще задумок и идей у него было…

Дорогой Паша, благодарю тебя за все.

Мария и Павел Неверовы