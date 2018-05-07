Николай Наумов: «Мы в нашей стране очень эмоциональны. Сегодня любим человека, завтра носим на вилах»

Все знают его как Коляна — сначала этот персонаж появился в выступлениях кавээновской «Пармы», потом — стал главным героем «Реальных пацанов», сериала о трех пермских гопниках, пробивающих себе дорогу в большую жизнь. Дальше было несколько комедийных фильмов — «Беременный», «Няньки», «Корпоратив» и так далее. Но сам Наумов остается, кажется, все тем же Коляном — простым пермским парнем, только интеллигентным. Мы встретились с Колей и поговорили о его новом проекте «Автокласс», схожести с Максимом Решетниковым , футболе, отношении к Москве и родному городу и о многом другом.

— Ты стал креативным директором приложения для обучения курсантов вождению. Как к тебе пришла такая идея?

— В моей жизни произошла череда удивительных событий и в последнее время я стал верить, что встречи не случайны. Я встретился с одним человеком из нашей команды — это Паша Гордон, а затем с Вероникой Гапеевой. И так все случились, что они мне рассказали про проект «Автокласс». Я увидел в нем огромный потенциал, увидел огромную социальную нагрузку и помощь, работу с молодежью. Я учился в педагогическом университете и всегда работал с людьми. А еще я многодетный отец и поэтому чувствую потребность не только получать, но и отдавать. Вот так мы встретились, ребята объяснили, рассказали и теперь мы здесь.

И вы уже слышали, что мне приходится сейчас сдавать экзамен на категорию Е к уже существующей категории B. Казалось бы, я такой крутой водитель — 15 лет стажа, езжу очень уверенно, но, когда я присел в экзаменационном классе за компьютер… В общем, вы сами все видели (на презентации приложения «Автокласс» Николай Наумов вместе с журналистами пробовал сдать теоретический экзамен на получение водительских прав. — прим. ред). А мы разговариваем с нашими курсантами, молодыми людьми, на нормальном языке, разъясняя, казалось бы, простые для водителей со стажем вещи.

В приложении можно посмотреть на ролики с участием Коляна

В приложение интегрирована целая история — сериал. За это я в том числе и зацепился. Наши сценаристы написали такой смешной текст в стиле команды КВН «ЧП Минск». По сценарию сериала, проштрафившийся Николай приходит в ГАИ и начинает участвовать в социальной программе ГИБДД.

— Твои коллеги Антоха и Вован — у каждого свои проекты, другие актеры из сериала тоже занимаются интересными делами. Тебя же мы видели кроме кино только в рекламе и вот сейчас в бизнесе. Это твой первый опыт или мы в будущем увидим Николая Наумова в бизнесе?

— Я повторюсь, что вижу огромный потенциал в том, что мы сейчас делаем. Спасибо Богу, что у меня есть возможность сниматься в потрясающем сериале, который занимает одно из флагманских мест в сетке и есть возможность, когда я не занимаюсь своей основной деятельность, заниматься потрясающим проектом, который не только помогает нам самим развиваться, но и выполняет очень важную социальную функцию. Мы ведь никому не навязываемся. Мы не говорим, что мы альтернатива автошколе, мы говорим, что приходите в ту автошколу, где есть «Автокласс». Это будет гораздо интереснее и прикольнее.

Николай планирует получить новую категорию водительских прав

— В Пермском крае сейчас губернатор, который, как многие говорят, очень на тебя похож. Недавно вы с ним виделись и даже вместе выходили на сцену. Расскажи об этом поподробнее, как ты оказался вместе с ним перед журналистами?

— Эта история связана с моими родными коллегами — старой креативной командой «Парма» — Александром Смирновым и Ямуром Гильмутдиновым. Они неизменные креативные деятели, инициаторы и авторы идеи. Мне позвонил Ямур и предложил поучаствовать в этом мероприятии.

— Как сам считаешь, вы действительно с ним похожи?

— Конечно, ведь мы с Максимом Геннадьевичем заварили эту кашу. Мне кто-то из моих близких прислал прикольную картинку — мем. Я ведь абсолютно аналоговый и ламповый тип. Я не сижу в интернете, как вы можете наблюдать по-моему достаточно скучному Instagram. Я в этом плане вообще не активный пассажир, но тем не менее мне очень понравилась эта картинка, я счел ее смешной. Действительно, я увидел схожесть в наших лицах, выложил. И насколько я знаю, губернатор разместил эту фотографию в своем аккаунте.

Публикация от Максим Решетников (@reshetnikovmg) 20 Мар 2018 в 10:28 PDT — А как ты в целом оцениваешь нового губернатора? Он тебе импонирует?

— Когда мы общались — это было недолго, минуты, — мне показалось, что он очень приятный, интеллигентный человек. Мы примерно одного возраста и в первый раз увиделись на игре КВН. Мне понравилось, что он очень адекватный человек.

— В последних сериях «Реальных пацанов» ты был депутатом. Есть ли у тебя интерес к реальной политике? В чем он выражается?

— В нашей великой стране мы очень эмоциональны. Мы сегодня любим человека, а завтра его носим на вилах. Я это прекрасно осознаю и надо быть очень крутым человеком, чтобы отдать себя на служение в политике.

— Давай поговорим о Перми. Сейчас у нас много обсуждают перенос железнодорожных путей, реконструкцию эспланады. Как ты считаешь, город идет по правильному пути?

— Когда я приезжаю в Пермь, всегда наблюдаю что-то новое и классное. По-моему, наш город становится светлее, удобнее, приятнее, конкурентоспособнее. Открывается много новых кафешек, новых ресторанов. У меня проблема — я порой не знаю, куда сходить и иду по старинке. А мне знакомые говорят: «Сходи сюда, сходи сюда». Как мне может это не нравиться?

— А жизнь в столице для тебя до сих пор «боевая командировка»?

— Да, конечно. Я считаю, что люди в столице нацелены на результат, жесткую конкуренцию. Это у нас в Перми красивая река, а там — большая вода.

— Говорят, что вся сила в Москве.

— Какая там сила?! Вся сила у нас здесь. Там бизнес-центр, поработать — пожалуйста. Если ты психически не вывозишь, как я… Мне надо ехать в Березники, на север Урала, где тихо, спокойно, люди с нормальной психикой ходят в спортивный зал «Титан» и занимаются боксом, единоборствами. Обычные, нормальные пацаны с моральными устоями. Не как в Москве, где думают, как им штаны новые купить со стразами. Понятно, что это штамп, но там ведь действительно большая вода — можешь заниматься чем угодно. Хочешь сосиски на вокзале продавай, хочешь — иди работай в правительство.

Несмотря на жизнь в столице, Николай по-прежнему не может жить без родного города

— Вернемся к бизнесу. Пермские СМИ несколько лет пишут о проблемах Армена Бежаняна . Арменка давал нам интервью и рассказывал о давлении со стороны чиновников на свой бизнес. Тебе известно о его проблемах? Может, вы пытались помочь ему или он просил вас об этом?

— Нас с Арменом связывают братские отношения. Я его по-дружески люблю и мы с ним действительно близкие друзья. Я в курсе, насколько он очень мощный бизнесмен и слышал, что у него есть какие-то прения. Пусть Максим Геннадьевич по-братски разберется.

— Я знаю, что раньше ты болел за футбол. Сейчас сложная ситуация у «Амкара». Как ты считаешь, должен ли сохраниться футбольный клуб?

— Такая ситуация с «Амкаром» продолжается на моей памяти лет 15. И все нормально, все играют. Все время как-то выкручиваемся мы из ситуации. Помню, было время, когда уже пермякам предлагали скинуться на клуб. Мне кажется, должен прийти какой-то огромный корпоративный гигант и стал их спонсором.

На матче со «Спартаком» Николай встретился с защитником «Амкара» Секу Конде

— Не кажется ли тебе, что феномен «Реальных пацанов» сейчас исчез? То есть молодое поколение живет уже другими ценностями и для них «Реальные пацаны» — это история из прошлого?

— Да, ладно. Придите в ММА клубы — везде большое количество нашей молодежи. Сейчас в России всплеск, пассионарный скачок. Все это благодаря этим fight-организациям. Очень много борьбы, бокса, кросс-фита появилось. Молодежь у нас в адеквате вообще, все с ними в порядке. Это просто дух времени и бич нашего времени (показывает на телефон). Когда бабушка упала, ее снимать начинают и никто не бежит ее поднимать. Это ведь уродство уже и что-то надо делать с нашими детьми. Не знаю, может ограничивать доступ. В общем, у каждого свой рецепт. Если есть какая-то психологическая подсказка, как отец троих детей с удовольствием выслушаю. Мы с женой просто лишаем наших детей «айпадов», мы не культивируем это.

— То есть вы не даете детям играть на гаджетах?

— Мы смотрим определенные мультфильмы или фильмы — причем советского наследия — вместе. Просмотры ограничены по времени. Мы с супругой очень трепетно подходим к этому вопросу.

— Кем ты себя видишь через 20-30 лет?

— Я очень хотел бы иметь огромный дом или имение, в котором бы собиралась вся моя семья. Чтобы у меня за домом была северная скала (смеется), такой Седой Урал. И чтобы мои внуки — я хочу, чтобы их было много — играли на виолончелях Вагнера, а я бы пил морс.

В прошлом году корреспонденты 59.ru побывали в гостях у актера и бизнесмена Армена Бежаняна. Он рассказал о своем бизнесе и судах с местной властью.