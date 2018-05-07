Ненависть по понедельникам: во всем виноваты звезды и гены

Скорпионы — жесткие и даже жестокие твари: герой Джерарда Батлера из фильма «Законопослушный гражданин» позавидовал бы их мстительности. Хотя, может быть, он просто скорпион.

Овны — импульсивные ублюдки, которые не могут быть не правы. Даже если они не правы, тебе придется признать их правоту. Близнецы — капризные подонки, чья двойственная природа проявляется буквально во всем (кроме пола и ориентации). Неуверенные ни в себе, ни в своем выборе сволочи, которые сегодня решили одно, а завтра — другое. Водолеи — надменные, деспотичные и гордые мерзости, которые сожгут твой дом, если это будет в их интересах. Примерно таким образом описывают влияние знаков зодиака на характер человеческий. Как водится, все проблемы не в отсутствии выдержки, лени или неопределенности, а в звездах. В таком случае каждый осужденный имеет право сказать, что в день убийства Меркурий находился в третьей фазе, а Нибиру — под 9 пришествием цикла Сатурна, поэтому он был излишне импульсивен. И судье не останется ничего, кроме как оправдать его.

Какая же удобная позиция, черт подери! И люди хоть и идиоты, но не настолько, чтобы этим не пользоваться. Поэтому чуть что — виновата Венера. Хотя мы знаем, что венера виновата только в одном единственном случае, и то в этом все равно виноват ты. Но люди этим пользуются, и потому все больше тех, кто не знает физики, гуманитарных наук, не разбирается в финансах, считает, что Солнце вращается вокруг Земли, которую создали 6 тыс. лет назад, но про влияние Марса на иммунную систему в апреле они точно знают. Обычно они ходят и рассказывают, что бросили своих бывших, потому что те стрельцы и у них звездограммы не совпадают, а работу бросили, потому что они рыбы, а такие тонкие и душевные натуры не терпят рабского и скучного труда. Действительно, ведь лучше жить впроголодь и заниматься как бы творчеством. Самое мразотное, когда они начинают советовать, как найти подход к какому-нибудь льву или весам. Ни разу в жизни не помогало, ни один чертов раз! Достаточно было вести себя прилично и говорить по делу. Или это все потому, что нас ведет по жизни Луна?

Однако гораздо больше тех, кто не отрицает влияния Сатурна на свежесть и качество съеденной ими еды, но так сильно в эту дрянь они не погружаются. Зато они знают, что можно сделать какую-то хрень и оправдаться: «Я же лев!». Не отдал вовремя долги — нечего переживать: ты же водолей, ты рассеянный. И все должны это понять и принять.

В конце 60-х годов XX века французский психолог и статистик Мишель Гоклен провел исследование среди 25 000 жителей Франции, Бельгии, Нидерландов и Италии. Он взял из открытых источников данные об их рождении и сопоставил их профессии с теми, которые предсказывались астрологией. Оказалось, что знак зодиака и прочие важные в астрологии вещи никак не влияют на жизненный путь человека. Такой же эксперимент был проведен Аланом Слизерсом. Итог: астрология не влияет на жизнь вообще никак.

Из-за размытости астрологических формулировок твой персональный гороскоп подойдет практически любому. Можно прицепиться к любой звезде, чтобы оправдать собственную ущербность. Другой вопрос, что это как минимум неприлично. Пока что астрология поставила многих представителей человечества раком, и речь далеко не про знак зодиака.

Ну хорошо: может быть, звезды действительно как-то влияют на судьбу. Предположим, что так. Мы даже поверим, что все совпадения между характером и датой рождения неслучайны. Но, твою мать, что теперь? Быть мразью и ублюдком всю оставшуюся жизнь? Против звезд не попрешь? Попрешь, еще как! Дисциплины и малейшего представления о нормах поведения будет более чем достаточно. Не надо оправдывать свою рассеянность, свою лень или невежество Солнцем. Все оттого, что ты нахальный, несобранный, тупой кусок помета жителей Нибиру. Звезды — это только показатель. Таких причин полно: например, гены и наследственность. Понятно, что от осинки не родится апельсинка, однако влияние этих факторов сильно преувеличено. Воспитание — вот это да, это безусловно. Если со времен, когда ты был еще мутной каплей, до сегодняшнего дня к тебе относились настолько пренебрежительно, что ты до пяти лет считал, что «Пошел нахрен отсюда» — твое имя, то никаких претензий к тебе нет. Хотя стоп! Ты же осознаешь, что ведешь себя неправильно? Что бухать, харкаться, ссать в подъездах и воровать — это, мягко говоря, не по-пионерски? А, тебе гены не дают начать жить по-человечески. Ну что сказать: ты просто урод. И таких вот уродов, которые оправдывают паскудную ничтожность своей гнилой жизни наследственностью и генами, полным-полно. Они все осознают, но взять себя в руки, приложить усилия и добавить смысла существованию не хотят. Зачем, ведь можно надавить на жалость и во всем обвинить родителей, весь свой род и звезды.