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Аркадий Укупник: Девушки говорили «Ну ты скотина! Как ты мог такое написать?!»
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Аркадий Укупник: Девушки говорили «Ну ты скотина! Как ты мог такое написать?!» 

ИД «Собеседник» 50 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
22 года назад певец и композитор Аркадий Укупник выпустил один из своих главных хитов «Я на тебе никогда не женюсь».
Сам Укупник рассказал нам, что после выхода клипа на эту композицию первое время ему приходилось несладко: его имя стали вспоминать недобрым словом многие женщины, а один известный политик и вовсе обвинил его в падении рождаемости в стране.
— Я прекрасно помню тот момент, когда поэт Сережа Мудров принес мне пару листочков бумаги, — вспоминает Аркадий Укупник. — На них от руки чернилами было написано два текста, один из них был как раз таки «Я на тебе никогда не женюсь». Вот эту композицию я решил выпускать первой, сделал на нее аранжировку. Но потом услышал по телевизору выступление одной нашей певицы. Она пела примерно такие же ноты, из которых состояла моя песня. У меня в тот момент просто наступил кризис, так как я понял, что мы с ней практически совпали. Мне пришлось свой хит не выпускать полгода, хотя я и считал, что это несправедливо. Но потом песня той артистки как-то пропала с эфиров, и я наконец-то стал исполнять свою.
На момент выхода «Я на тебе никогда не женюсь» Аркадий Укупник и предположить не мог, что его композиция вызовет огромный резонанс в обществе. И если одни его будут хвалить, то другие — ругать на чем свет стоит!
— Были случаи, когда мужчины подходили ко мне и говорили: «Спасибо вам! Ваша песня послужила последним аргументом самому себе, чтобы не жениться!» — продолжает Укупник. — А вот девушки, наоборот, мне говорили: «Ну ты скотина! Как ты мог такое написать?!» Самое интересное, что даже в какой-то брошюре Жириновского было указано, что такие композиторы, как Укупник, своими песнями мешают размножаться нашей молодежи. Но потом как-то я встретил Жириновского лично и сказал ему: «Владимир Вольфович, мне так приятно, что вы упомянули обо мне в своей книге!» А он мне ответил: «Конечно! Вы же такой талантливый композитор!» И у меня сложилось такое ощущение, что Жириновский эту брошюру не то что не писал, но даже и не читал!
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