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61-летний китаец, телу которого позавидует любой
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61-летний китаец, телу которого позавидует любой 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: kareliyanews.ru
Лянь Сянь из Китая стал знаменит на весь мир, а все благодаря великолепной физической форме. Несмотря на то, что у мужчины уже есть внук, ни у кого даже язык не повернется назвать его «дедушкой».
Тело Лянь Сяня — это не чудеса наследственности или спортивной «химии», а результат упорных тренировок на протяжении уже 10 лет! Мужчина занимается спортом не ради внимания женщин или тщеславия. Он просто хочет достичь своей главной мечты — принять участие в ралли в Южной Америке и стать его самым пожилым участником.
kareliyanews.ru
Благодаря успешному бизнесу Лянь получил возможность достаточно много времени посвящать себе и своим увлечениям. Но возраст брал свое, и мужчине было трудно соревноваться с молодыми водителями из-за болей в мышцах. Поэтому он решился на кардинальные перемены — изменить образ жизни, заняться спортом и перейти на правильное питание. И все это в 50 лет.
И вот, через 10 лет упорной работы над собой, Лянь Сянь стал настоящей знаменитостью! Он вместе с сыном уже принимал участие в Ралли «Дакар» в 2012 году. После этого мужчина стал еще более требовательным к себе и настойчиво шел к своей цели — идеальной физической форме.
kareliyanews.ru
С сыном
kareliyanews.ru
Под фотографиями Ляня пользователи Интернета оставляют десятки восторженных комментариев. Они пишут, что ни у кого нет оправдания, чтобы мириться с лишним весом, и что те, кто живет ради мечты, по-настоящему достойны восхищения!
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