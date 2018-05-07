Зоя Бербер: «Все хотят меня украсть, замуж взять, в аул увезти»

Зоя Бербер впервые появилась на экранах восемь лет назад в ситкоме «Реальные пацаны». Да так сжилась со своей героиней, что на улице ее до сих пор окликают Лерой, хотя на дефицит ролей актриса не жалуется.

— Какой вы себя помните до съемок в «Реальных пацанах»?

— Штаны с мотней, худи, в наушниках рэп-исполнители, полное непонимание того, что будет дальше.

— Сейчас многое изменилось…

— Я научилась носить платья и юбки. (Смеется.) Стала мамой. Теперь я могу спокойно выдерживать, как мне кажется, 15-часовой рабочий день. Появился опыт ведения телепередач. Сейчас про путешествия, до этого были про спорт, тихонько затрагиваем ремонт. (Смеется.)

— Но это все положительные моменты, а отрицательные есть?

— В какой-то момент, когда мы начали гастролировать с «Пацанами», стали появляться капризы. Но поскольку у нас очень слаженный коллектив, мы не шушукаемся за спиной, в лоб все говорим. Вот мне и прилетело: «Так, мы все наравне. Чего закапризничала?» И тут я поняла, что меня стало уводить в какую-то не ту сторону. Быстренько исправилась.

— В жизни вас кто-нибудь когда-нибудь ассоциировал с вашей героиней Лерой Обориной?

— Постоянно. Раньше в большинстве случаев меня окликали Лерой, сейчас я вышла — 50/50. Но почему бы и нет? Продукт отличный, раз он стал народным.

— Со стороны может показаться, что вокруг вашей персоны ходит немало слухов…

— Раньше было поменьше. Сейчас стали появляться. Я, например, не очень люблю говорить о личной жизни, значит, можно об этом что-нибудь распространить. Долгое время считалось, что я живу с Колей Наумовым из «Пацанов», хотя мы всем говорили, что все совсем не так. У Коли трое детей, у меня в жизни все прекрасно идет. Сейчас вот какая-то волна пошла про то, что я истеричка на площадке. Я знаю, откуда ноги растут. Это такая месть. Но меня такое только веселит.

— Вашей дочке Надежде скоро три года. Вам удается быть прилежной мамой?

— С самого рождения Нади мы ни разу не были на море. Кроме Сочи, где я находилась по работе. А ведь она уже осознанно задает вопросы: «Мама, когда мы будем играть на песочке у моря?» Всё, три года — уже личность. Пора родителям перестраиваться.

— Известно, что декретный отпуск у вас был коротким, всего несколько месяцев…

— Пауза была длиной в три месяца, а потом мы с дочкой вместе вышли на работу: я на площадку, а она просто ездила со мной. Но и эти три месяца дались мне непросто. Как так: сидеть дома и у тебя всего одна коллега — твоя дочь? Первое время было очень тяжело. А потом, когда началась работа, я ждала выходных, чтобы провести их с ней. Но пока есть силы, желание и возможность работать, не хочется упускать шанс. Профессия актрисы непостоянная и нестабильная.

— С кем остается дочь, пока вы на работе?

— У нас бабушки и дедушки, няня, папа, который всегда выручает маму.

— Александр, отец вашей дочери, — сценарист. Вы дома обсуждаете рабочие моменты друг друга?

— Обязательно. Это постоянный процесс. Когда грядут пробы, я это обсуждаю с ним. Выстраивая свою актерскую работу, тоже спрашиваю Сашу о каких-то деталях. С моей стороны, когда у Саши идет процесс придумки сценария, все, что касается женщин, я предлагаю свои варианты: как бы поступила или как бы ответила, что бы сделала.

— Недавно закончились ваши съемки в сериале «Проспекты», где у вас в партнерах Павел Прилучный . Расскажите об этой работе.

— Паша Прилучный — отличный партнер. Давид Ткебучава — отличный режиссер. Проект необычен для меня, потому что это драма, где главный герой в исполнении Павла Прилучного — бывший спецназовец ГРУ . Я играю роль его жены, которая долго ждет супруга из горячей точки, но решает прекратить эти отношения, потому что думает, что так будет лучше для нее и ребенка. Раньше я часто присутствовала на площадках ситкомов или комедийных проектов, и у меня выработалась привычка шутить. Делать юморную оценку происходящего. С этим пришлось поработать. Мне прямо намекали: «Будь попроще! Драма!». Но я и там успевала драмеди устроить немножко. (Смеется.)

— Какие у вас отношения с поклонниками?

— Раньше я с ними общалась. Сейчас нет. Стараюсь давать развернутые интервью, чтобы на все свои вопросы они могли бы получить ответы. Мне часто пишут горцы: «Вай, я тебя украду!» Я же белокожая, светловолосая, я им очень нравлюсь. (Смеется.) Все хотят украсть, замуж взять, в аул увезти. (Смеется.)

— Кстати, насчет свадьбы… С Александром у вас пока гражданские отношения. Станут ли они официальными?

— Не хочется, чтобы это произошло формально. Нужно время, чтобы все подготовить для друзей и устроить действительно праздник. Либо так, либо никак. Поэтому копим, готовимся, ждем!