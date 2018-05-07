С кем встречается звезда сериала «Улица» Леля Баранова?

Одна из самых перспективных молодых актрис страны Леля Баранова (17) не так часто дает интервью, но нам Леля рассказала о том, как ей удалось справиться с гибелью своего бывшего молодого человека и коллеги по сериалу «Улица» Егора Клинаева

С тех прошло полгода, и у Лели, кажется, появился новый бойфренд. Вчера актриса трогательно поздравила с днем рождения сына ресторатора и продюсера Алексея Киселева Джорджа (17). «Одно из самых неожиданных и Важных знакомств. Спасибо тебе за искренность, заботу, уважение. Я искренне желаю тебе счастья, в чем бы оно для тебя не заключалось, ты поймёшь, когда оно придёт. Оставайся таким же — настоящим. И да, ты целеустремлён, а это самое главное #дальшебольше», — написала Баранова в Instagram под черном-белым фото, над которым обнимается с Джорджем (орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.).

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Слухи об их романе появились в начале апреля, когда Джордж выложил в Instagram фото Лели с букетом цветов и написал: «А от меня она не убежала, когда я подходил с цветами». Похоже, они действительно вместе! И это очень мило.

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