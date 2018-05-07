Ещё
С кем встречается звезда сериала «Улица» Леля Баранова?
Далее:
Читайте также:
Ещё

С кем встречается звезда сериала «Улица» Леля Баранова? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Одна из самых перспективных молодых актрис страны Леля Баранова (17) не так часто дает интервью, но нам Леля рассказала о том, как ей удалось справиться с гибелью своего бывшего молодого человека и коллеги по сериалу «Улица» Егора Клинаева.
С тех прошло полгода, и у Лели, кажется, появился новый бойфренд. Вчера актриса трогательно поздравила с днем рождения сына ресторатора и продюсера Алексея Киселева Джорджа (17). «Одно из самых неожиданных и Важных знакомств. Спасибо тебе за искренность, заботу, уважение. Я искренне желаю тебе счастья, в чем бы оно для тебя не заключалось, ты поймёшь, когда оно придёт. Оставайся таким же — настоящим. И да, ты целеустремлён, а это самое главное #дальшебольше», — написала Баранова в Instagram под черном-белым фото, над которым обнимается с Джорджем (орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.).
все слайды
Слухи об их романе появились в начале апреля, когда Джордж выложил в Instagram фото Лели с букетом цветов и написал: «А от меня она не убежала, когда я подходил с цветами». Похоже, они действительно вместе! И это очень мило.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/s-kem-vstrechaetsya-zvezda-seriala-ulitsa-lelya-baranova/
Peopletalk: последние новости
Топ песен этой недели: лучшие песни «Фабрики звёзд» «Почему такой цветок растет без садовника», или Как мужчины реагируют на свои же подкаты в «Тиндере» Как путешествовать с минимальными затратами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Психотерапевт проводит сеансы нагишом12
К инаугурации Путина сделали телефон за 2 млн54
Зачем маршал Жуков над СССР взорвал ядерную бомбу127
Камера Google Maps сняла монстров-исполинов1
Спортсмены, которые обнажились на соревнованиях
Видео
07:49
Ученые: наши предки встречались с пришельцами
Безумный мир
14:54
На Марсе нашли голову статуи женщины-воина
Безумный мир
01:28
Странный восход Луны удивил американцев
Места
05:33
Загадки Марса, которые учёные так и не объяснили
Безумный мир
07:45
В Антарктиде обнаружили «древний город»
Безумный мир
05:32
Камера Google Maps сняла монстров-исполинов
Безумный мир
03:08
Как работала секретная «фабрика связи» в СССР
Места
00:29
Злая чайка избила дорогую машину
Безумный мир
07:12
Неутешительные вещи, угрожающие Земле
Безумный мир
02:34
В Disney создали куртку виртуальной реальности
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение