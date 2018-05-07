7 книг, которые можно взять с собой в парк

Наконец-то люди начали заботиться об общественных пространствах и зеленых зонах вокруг, и теперь ты можешь позволить себе посидеть часик-другой на скамейке с приятной книгой. Чтобы действительно отдохнуть, не бери с собой ничего обучающего — выбирай легкие книги, которые поднимут настроение и дадут передышку от напряженности будней. Я собрала для тебя 7 отличных произведений, которыми можно насладиться на природе.

Этот сборник эссе был написан еще в 70-х годах, но циничные и остроумные заметки опередили свое время и как никогда точно описывают нашу реальность. Немного самоиронии, немного наблюдений за окружающими, несколько отсылок к политическим событиям — и ты уже забываешь, что вы выросли в разное время и в разных странах с автором.

Но где бы вы ни оказались, вы сможете распознать таксиста по одной особенности, присущей ему одному. Это человек, у которого никогда нет сдачи.

2. «Моя семья и другие звери» — Джеральд Даррелл

Знаменитый писатель-натуралист всегда заявлял о том, что его истории — просто мемуары, хотя некоторые факты из его детства настолько абсурдны, что в них сложно поверить. Эта книга охватывает небольшой период жизни британской семьи на греческом острове Корфу, когда юный Джерри с матерью, двумя братьями и сестрой покидают Лондон, пережидая послевоенную разруху. Красочное описание природы острова, шутки о животных и знакомства с необычными людьми непременно поднимут тебе настроение и разожгут в тебе желание хотя бы погладить какое-нибудь животное.

Ларри само Провидение предназначило для того, чтобы нестись по жизни маленьким светлым фейерверком и зажигать мысли в мозгу у других людей, а потом, свернувшись милым котеночком, отказываться от всякой ответственности за последствия.

Классический роман от автора «Шопоголика» все так же наполнен атмосферой легкого чудачества и импульсивных поступков. Главная героиня доверяет маленькие секреты своему соседу в самолете, но эффект от этих слов мешает и ее дальнейшей работе, и личной жизни. Не жди невероятных открытий и глубокой морали в финале, простой сюжет и легкий слог помогут отвлечься от рутинных проблем и слегка поволноваться за наивную девушку, мечтающую о счастье.

…все твердил: как это, как это… поэтому пришлось поломать голову… ну, я и сказала, что это просто потрясающе и что тело мое раскрылось, словно цветок, а он спросил, какой именно цветок, вот я и ляпнула, что бегония…

Если ты мечтала однажды прочитать Старшую и Младшую Эдды, но споткнулась еще на десятой странице, запутавшись в персонажах, то тебе отлично подойдет этот ироничный перессказ мифов от создательницы бестселлера «Шоколад». Еще один серьезный аргумент, почему стоит прочитать эту книгу — повествование ведется от лица самого Локи, по сути своей, антигероя. Непостоянный лукавый бог придумывает множество проказ и выводит других богов на чистую воду — оказывается, мы мало чем с ними отличаемся.

Неплох был и секс (хотя меня чрезвычайно смущали все эти бесконечные табу: с животными нельзя, с детьми нельзя, с мужчинами нельзя, с замужними женщинами и демонами ни в коем случае — честно говоря, непонятно, как там вообще секс существует при таком-то количестве запретов).

Маленькая Наринэ знакомится с Манюней и они становятся лучшими друзьями, которые придумывают новые шалости и балуются с рассвета до заката. За ними приглядывает Ба — строгая женщина, которая следит за тем, чтобы внучка выросла достойным человеком. Некоторые истории покажутся до боли знакомыми, некоторые неприятно царапнут по больным мозолям, но, в любом случае, атмосфера детства и летних прогулок непременно зарядит тебя энергией.

Если остальные девочки после передачи «В гостях у сказки» принимались рисовать принцесс, чтобы отправить на совсем непонятный адрес: гмосква Шаболовка 37, тете Вале («Мам, а что такое Шаболовка?» — «Название улицы». — «Это понятно, что название улицы, но слово „Шаболовка“ что означает? И что такое гмосква?»), то Каринка находила для себя занятие поинтереснее. Она внимательно изучала анатомический атлас человека, а потом ходила за нами по пятам, пребольно тыкала под ребра и говорила — вот тут у вас находится печень, ясно? — Врачом будет, — радовалась мама. — Или убийцей, — хмыкал папа.

6. «Марли и мы» Джон Гроган

Молодая семья всегда хотела завести собаку, и вовсе не маленькую комнатную собачку, а охотничьего лабрадора. Ожидания от нового члена семьи не оправдались — упрямый и гиперактивный пес изрядно тренирует терпение хозяев, поедая их любимые ботинки и оставляя следы на персидском ковре. Но несмотря на все свои недостатки, Марли учит пару любить и быть верными себе и своим желаниям.

Я улыбнулся про себя: объявления были комичны в своей попытке обмануть. Когда я читал «неистово преданный», я понимал, что продавец имеет в виду «кусается». «Верный товарищ» означало «страдает боязнью разлуки», а «хорошая сторожевая собака» переводилось как «громко и постоянно лает». Когда я видел надпись: «лучшая цена», я знал, что отчаявшийся собаковод на самом деле спрашивал: «Сколько нужно доплатить, чтобы вы избавили меня от этого субъекта?»

7. « Гарри Поттер и методы рационального мышления» — Элиезиер Юдковский

Конечно, объем этой книги не позволит тебе ее прочитать за пару часов, но если ты расстроена тем, что новых книг о приключениях в Хогвартсе больше не будет, эта остроумная книга исправит положение. Автор не просто художественно перессказал уже знакомую историю, но еще добавил в повествование отсылки к научным исследованиям в области психологии и объяснил феномен когнитивных искажений. Ответы на логичные вопросы, сформулированные правила законов магии и простые наблюдения за сутью человеческой природы — кажется, с каждой страницей ты лучше понимаешь мир вокруг.

Мировое господство — такая некрасивая фраза. Предпочитаю называть это мировой оптимизацией.