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Директор по кастингу учила актрису из «Деток» вызывать мужскую похоть
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Директор по кастингу учила актрису из «Деток» вызывать мужскую похоть 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американская актриса Хлоя Севиньи рассказала о «шокирующем» совете, который получила от женщины, занимавшейся кастингом на одном из фильмов. Ее слова передает The Guardian.
«Кастинг-директор женского пола сказала мне в комнате, полной людей: «Ты должна вызывать у мужчин желание ******* [трахнуть] тебя, а у женщин — быть тобой», — вспомнила Севиньи.
43-летняя артистка заявила, что этот совет оказался для нее куда более сильным ударом, чем все случаи сексуальных домогательств от мужчин, которые ей пришлось пережить. «Я начала думать, действительно ли я хочу быть такой? А потом пыталась понять, как быть такой. Кастинг-директор заявила, что только так я буду получать работу, и это повлияло на мое самоощущение, будто я товар», — объяснила она.
«Это было гораздо разрушительнее для меня, чем парень, который спрашивал, что я делаю после [кастинга] или советовал мне чаще ходить раздетой. Шокирующе», — подчеркнула Севиньи.
Хлоя Севиньи дебютировала как актриса в фильме Ларри Кларка «Детки», вышедшем в 1995 году. Она также снялась в картинах «Гуммо», «Парни не плачут», «Американский психопат», «Догвилль» и «Зодиак».
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