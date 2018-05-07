Не бойся получить по лицу

Страх физической боли от удара по лицу может существенно пошатнуть твою самоуверенность при возникновении экстремальной ситуации. Отморозков вокруг много, и порой вступить в драку приходится даже в том случае, если ты всегда старался ее избегать. Человек, не привыкший к ударам, в случае их нанесения инстинктивно пытается устраниться от опасности: закрывает лицо руками либо отворачивается. Это может привести к неприятным последствиям, сулящими еще большие травмы. Отсутствие страха перед ударом поможет избежать паники и трезво оценить ситуацию. В конечном счете небольшой фингал под глазом является маленькой платой за возможность выйти из конфликта целым и с достоинством. Есть 4 простых шага, которые помогут справиться со страхом удара по лицу.

1. Бросок мяча

Попроси какого-нибудь друга бросать предметы прямо тебе в лицо. Но есть два условия. Предметы не должны быть слишком твердыми — футбольный мяч вполне подойдет. Второе условие: найди друга, которому ты не должен денег, иначе он может перестараться из-за затаенной обиды. После каждого броска проследи за своим поведением. Закрываешь глаза, пытаешься уклониться или отбить мяч рукой — теперь ты знаешь свою реакцию даже на ожидаемый удар. Используй этот простой метод, чтобы преодолеть страх и принять верное решение при наступлении настоящей угрозы.

2. Научись защищаться

Не бояться боли — качество полезное, но едва ли способное спасти тебе жизнь в случае опасности. Ведь ситуации бывают разные, и удары противника часто намного сильнее дружеского постукивания мячом по лицу. Контроль над страхом — первая ступень, позволяющая не поддаваться инстинктам, из-за которых хочется отвернуться или убежать. За ней следует умение не только принимать удары, но и сдерживать их. Если на тебя нападают, времени слишком мало, чтобы долго анализировать. Поэтому твои рефлексы должны сами подсказать правильное решение. Для этого нужно практиковать защиту. Попроси того же друга (можешь — другого) надеть боксерские перчатки и наносить легкие удары тебе в область головы. Твоя задача — держать свои руки на уровне лица, закрывая подбородок. После каждого удара старайся не опускать руки, сохраняя при этом зрительный контакт с условным соперником, и не отворачиваться.

3. Научись боксировать

Страх возникает в случае отсутствия контроля над ситуацией. Если ты знаешь, как не только защищаться, но и наносить удары, это позволит взять контроль в свои руки (причем буквально) и преодолеть страх. Вера в свои силы, пожалуй, лучшая защита от нападений. Поэтому запишись на тренировки по контактным единоборствам и отрабатывай удары. Для начала тебе нужно освоить базовые комбинации. Работай по мешку, делай «бой с тенью» — это не только поможет тебе правильно бить, но и сохранит хорошую физическую форму. С такими навыками ты будешь чувствовать себя более уверенным. Виды боксерских ударов

4. Спарринг

После того как ты обучишься основным навыкам ударной техники, тебе стоит закрепить их в спарринге с партнером. Таким образом ты научишься не только применять полученные умения в бою, но и комбинировать их с защитой. Спарринг помогает развивать реакцию, учит сохранять спокойствие в боевой обстановке, подавлять агрессию и преодолевать страх. Моделируя экстремальную ситуацию через тренировочный бой, ты будешь готов дать отпор при реальной угрозе, используя полученные навыки. 10 советов по самообороне от культового боксера Джека Демпси