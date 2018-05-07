Денис Матросов: Детей у меня отняли насильственно

Sobesednik.ru узнал у Дениса Матросова о его первом сценическом опыте и выяснил, о чем актер мечтал в детстве.

С этим замечательным человеком — Денисом Матросовым — судьба свела меня в 1994 году на городском сборном пункте военного комиссариата города Москвы. Оттуда нас должен был забрать и отвести в Театр Российской армии любимый многими артистами прапорщик Анатолий Андреевич Двойников. В этом театре мы вместе проработали 4 года. А тут я уговорил его, товарища и коллегу, дать мне интервью. Ну так же, как если бы Ургант брал интервью у Светлакова.

— Денис, ты всегда мечтал стать артистом?

— Никогда, это абсолютная случайность. Я заканчивал школу и параллельно занимался в школе менеджеров. Но тут вмешался случай. Я участвовал в конкурсе чтецов и занял первое место. Мне сказали: «Ты едешь на районный конкурс, будешь отстаивать честь школы». Там я снова занимаю первое место, и меня направляют уже на городской конкурс.

— А какое стихотворение ты читал?

— «Раз на даче мы вдвоем за водой пошли с ведром. А колодец далеко… А идти нам неохота. Вышло просто и легко — зачерпнули из болота». Простое детское стихотворение. Добавил еще в свою программу прозу. Приезжаю на городской конкурс. Ия Саввина и комиссия решили отдать мне первое место. После этого у меня в голове что-то повернулось и я задумался об актерстве как о профессии. Ну и дальше поступал в театральные институты.

— Мама к какой профессии тебя готовила?

— Она всегда хотела, чтобы я был хорошим человеком, но единственная поддержала мое желание поступать в театральный, остальные родственники были против.

— Ну а расскажи про свой первый сценический опыт…

— 1 сентября я пришел в Школу-студию МХАТ, нам раздали студенческие билеты, а 9 сентября всех студентов начали зазывать в массовку на спектакль «Так победим!» во МХАТе, но я обнаружил свою фамилию на доске объявлений к спектаклю «Олень и шалашовка» по пьесе Александра Солженицына . Как же я был рад, да еще мне сказали, что я весь спектакль буду стоять на сцене. Я позвонил маме, тетке, пригласил их на премьеру!

— Так что за роль тебе досталась?

— Пьеса про зэков, посреди сцены стояла надзирательская вышка, на ней должен был кто-то стоять. Этим «кто-то» оказался я! Три часа на сцене МХАТа — и я на вышке, без единого слова.

Денис Матросов с автором статьи // Фото: архив редакции

— Представь, ты пришел в зоопарк, у какой клетки ты бы дольше всего простоял?

— У меня был такой опыт. Дольше всего я стою… у клетки с гориллой. Просто стою и с женой и детьми наблюдаю за ней, как она живет. Это очень смешно.

— Какому человеку в жизни ты безумно благодарен?

— Жене Оле. Она меня изменила кардинально. До нее я жил как по накатанной — спектакли, съемки, есть работа — хорошо, нет работы — плохо. Оля к театру не имела никакого отношения, она — менеджер. Мы с ней создали «театр Дениса Матросова».

— Есть люди, которых ты вычеркнул из своей жизни?

— Если говорить про личную жизнь, то несколько лет назад у меня насильственно, подчеркиваю: насильственно отняли детей. Это было решение женщины, с которой я прожил много лет, и после этого человек перестал для меня существовать. Потом она еще вынесла жесточайшую ложь в прессу, на телевизионные каналы, она пиарилась за счет меня.

— А с ее детьми ты общаешься?

— Нет, к сожалению! Меня изолировали от общения с ними. Я боролся за них всеми возможными средствами, пока не уперся в железобетонную стену и в просьбу не мешать ее личной жизни, в которой дети называли папой другого человека.

— Желаешь ли ты, чтобы дети пошли по твоим стопам?

— Нет. Если, конечно, сами решат, мешать не буду, но и помогать тоже.

— А чего бы ты еще хотел достичь?

— Хочу сыграть главную роль в своем фильме, где я — продюсер!

«Не хочу всем нравиться»

— Ты многого добился в профессии. Что тебя больше всего разочаровывает в ней?

— К сожалению, только с возрастом я стал видеть реалии актерства. Это самая зависимая профессия в иерархии театра и кинопроизводства. На мой взгляд, бесконечные поездки, гастроли и съемки приносят радость только первые годы. Потом это все превращается в калейдоскоп, ты не понимаешь, в каком городе просыпаешься, видишь только самолеты, поезда, машины! Тебя спрашивают: «Как вам наш город?» — а ты порой не знаешь точно, где ты! И так изо дня в день, и ты уже не получаешь того удовольствия.

Денис Матросов в спектакле с Аленой Бондарчук // Фото: Global Look Press

— Какая черта своего характера тебе нравится?

— Я упертый! Как только определил себе цель — всё, ребята, берегитесь, я пошел к ней!

— От какой черты характера ты хочешь, но не можешь избавиться?

— Это отпечаток профессии — нравиться всем: на кастингах, на съемочной площадке, в театре. Это качество больше присуще женщине, чем мужчине. В продюсировании как раз можно от этого уйти. Хочу избавиться от этой черты, но пока не очень получается.