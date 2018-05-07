История 50-летнего дауна Лёхи от его старшего брата

В квартире мы живём вдвоём с Лёхой. Лёха — это мой двоюродный брат. Он — даун. Или ещё таких людей называют людьми с синдромом Дауна. То, что он даун, я, естественно, знал с детства. Но и теперь точно не знаю — что это такое? И не только я.

Оказывается, что это явление не совсем могут объяснить и учёные. И всё ещё пытаются его разгадать. Известно лишь, что это генетическая аномалия: организм обычных людей состоит из 46 хромосом или из 23 пар. А вот у этих людей в 21-й паре одна хромосома лишняя. И из-за чего и откуда она берётся так до сих пор никому не ясно. Причём, рождаются такие дети у самых разных родителей независимо от национальности, образа жизни, места проживания, вредных или полезных привычек и т.д. У любых — категорически. Это — вердикт учёных. К примеру, родители самого Лёхи тоже были учёные и занимались непосредственно созданием зарядов для ядерного оружия в институте технической физики ядерного центра в Снежинске. Несколько лет назад их не стало. Из близких здесь у него только я.

В день похорон его матери, моей родной тёти, (отец умер чуть раньше), мы с женой ещё не знали, что нам делать. Там, в Снежинске, друзья его родителей предложили сдать Лёху в специнтернат. Но в какой-то момент — вспомнил наше общее детство, какой он был смешной, как мы, мальчишками, над ним всегда подшучивали и прочее. В какой-то такой момент у меня дрогнуло сердце, когда представил его, родного мне человека, где-то в казённом доме, среди чужих ему людей, его, такого домашнего, который любит по вечерам перебирать свою огромную коллекцию марок… И мы взяли его к себе в Миасс. Вот так вместе теперь и живём.

Лёхе исполнилось пятьдесят, а он как ребёнок из-за этой лишней хромосомы. Правда, иногда, особенно когда смотрю репортажи с Украины, мне кажется, что это не у него лишняя хромосома, а нам какой-то не хватает… А ещё учёные нашли у них уникальную для всего живого способность: абсолютное отсутствие преднамеренной агрессии. А для природы, мол, это тоже аномалия, так как агрессия помогает выживать определённому виду. Мой приятель по этому поводу всегда смеётся над Лёхой, мол, ты, Лёха, выпал из пищевой цепочки Дарвина.

И вот случай, который произошел совсем недавно. С утра я захотел сварить себе кофе (подсел уже на него) и стал искать пачку. А её спрятал Лёха и сидит рядом, и спокойно с улыбочкой говорит: «А вот поищи, поищи». Я психовать начинаю, мол, опаздываю на работу, а ты тут в игрушки играешь, и ору ещё: «Давай сюда кофе быстрей!». Он: «В кастрюле лежит». А потом подходит ко мне вплотную, кладёт на плечи руки, смотрит пристально в глаза и тихо так говорит: «Миха, а почему ты так закричал, ведь мы же братья?». И обнял так меня, и говорит: «Я пошутил. Извини». И у меня весь псих как рукой сняло. Поворошил ему волосы на голове, ладно, говорю, всё нормально, я не обижаюсь. И ты не обижайся. И пошёл на работу. И без кофе не умер.