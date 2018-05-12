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11 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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11 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Ольга Бузова принимает ухаживания незнакомца: «Мне еще не дарили цветы с доставкой в бассейн. Как мало нужно для счастья». Ксения Бородина похвасталась цветами от мужа.
Любовь Толкалина испачкалась в грязи со дна небольшого озера в Аркуа Петрарка на Эуганских Холмах.
Иосиф Пригожин поделился смешной фотографией жены: «Поймал момент на „взлете“. @valeriya всегда найдет где косточки размять или крылья расправить, правда такое возможно только на наших рейсах». Валерий Меладзе показал старые фото брата. Дочь Валерии, Анна Шульгина, показала, как она выглядела в 15 лет.
Сергей Жуков поздравил сына, похожего как две капли воды на него, с днем рождения: «Энджел, сыночек! Спасибо тебе, что ты выбрал нас с мамой. Спасибо тебе за нежность и силу, доброту и справедливость, неподдельную грусть и слезы счастья, мудрость и детскую непосредственность, хулиганство и стремление к новым вершинам! Всему этому мы с мамой учимся у тебя, ведь ты для нас большое счастье, которое пришло в нашу жизнь уже 8 лет назад».
Тарзан поделился «новым хитом Наташи Королевой»:
Марина Газманова о счастливом браке:
Яна Поплавская балуется устрицами. А Анна Нетребко изобрела интересное блюдо в тоске по Родине:
Фото: instagram
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