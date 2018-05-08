Кем был Гитлер: генетическое исследование

Исследование ДНК близких родственников Адольфа Гитлера дало такие неожиданные результаты. Вполне возможно, будь они известны ранее, главный тиран двадцатого века ни за что бы не стал во главе Германии.

Историк Марк Вермеерен, журналист Жан-Поль Малдерс и биолог Яков Бродски взяли анализ ДНК у 40 человек. Это почти все известные родственники в генеалогическом дереве фюрера.

Результаты анализа оказались ожидаемы для научного сообщества, но совершенно неприемлемы с точки зрения доктрины Рейха. Оказалось, что среди предков Гитлера есть самые представители самых разных наций.

В геноме родственников были найдены следы не только еврейской, но даже африканской ветви человеческой расы. Что совершенно объяснимо с точки зрения современного взгляда на происхождение человека, но никак не вяжется с арийской теорией, которую рисовала немецкая пропаганда.