DJ Groove — о связях с президентами, Малахове и славе

Евгений Рудин — так зовут DJ Groove в обычной жизни — недавно стал снова героем таблоидов благодаря прощанию со статусом холостяка и рождению наследника. Чтобы рассказать всю правду, артист пригласил ведущего «Достучаться до звезды» в гости в свой новый загородный дом. В интервью телеканалу «МИР 24» DJ Groove раскрыл секреты о том, как нашел свое счастье, как сумел записать совместный трек с президентом СССР Михаилом Горбачевым и сколько ему удалось заработать в 90-е.

Когда говорят «DJ Groove», я представляю себе невероятно занятого человека, у которого масса выступлений в клубах и в Москве, и за ее пределами, который живет в центре города, потому что ему нужно везде успевать. Ты перебрался за город. Как ощущения?

Я могу точно сказать, что здесь есть свобода и нет суеты. Суеты мне хватает и на гастролях, и в клубах — здесь есть некое отчуждение. И потом, мы сюда переехали, потому что у меня уже двое детей.

Музыка для кино — не новое занятие для тебя. Ты начал с «Даунхауса» в 2001 году. Было несколько громких фильмов и сериалов, к которым ты как композитор написал основные темы. Много времени это занимает? Насколько это для тебя основное занятие сейчас?

Я стараюсь не брать больше трех работ в год. На данный момент у меня несколько многосерийных фильмов. Я подружился с Сашей Цекало, с компанией SREDA — они представляют меня как композитора.

Многие твои коллеги-композиторы иногда жалуются, что этот процесс сейчас очень продюсированный, когда приходят эти дядьки и говорят, что они хотят получить. Давит это на тебя как на творца?

Я всегда нахожу общий язык, иду на контакт. Это то же самое, когда ты играешь на корпоративах. Там ты должен играть то, что просит клиент.

С женой мы познакомились абсолютно случайно. Сначала 15 лет назад, потом расстались, потому что я уехал в Лондон работать, много мотался и не мог уделять внимание. Потом прошло порядка 10 лет, и мы нашлись в Facebook — она мне написала, и мы через неделю поженились. Потом в течение года венчались и у нас родился сын — все за один год успели.

Ты был довольно зрелым человеком, когда у тебя образовалась семья. Тяжело было привыкать к новым реалиям, когда есть дети и им нужно очень много внимания, а тебе нужно сосредоточиться? Или ты был готов?

Можно сказать, что я был готов. Я очень рад сыну. Мы назвали его Марком, он уже очень активный молодой человек, ему 7 месяцев. Он уже сейчас пытается показывать свой характер. Я люблю купать его, переодевать, но не считаю это чем-то особенным — это данность, которую ты должен делать, и я бесконечно этому рад.

Спустя десятилетия твой трек «Счастье есть» до сих пор воспринимается как нечто невероятное, потому что сложно привлечь в качестве соисполнителей чету президента Советского Союза — Михаила Горбачева и его супругу Раису. Как это получилось? Кто на тебя вышел? Как это с точки зрения производства могло произойти в то время?

Это произошло абсолютно спонтанно. Ко мне обратился один из очень старых знакомых и сказал, что есть возможность записать голос Раисы Максимовны и Михаила Сергеевича, и я согласился. Было написано большое количество слов. Затем поехали в загородный дом Раисы Максимовны и Михаила Сергеевича и записали их голоса — им был отдали диктофон, но потом была и встреча. Я помню, как Раиса Максимовна сказала: «Огромное вам спасибо за такую песню». Михаил Сергеевич первый раз поблагодарил по телефону, а потом мы увиделись, попили чаю, пообщались.

Да, была его предвыборная кампания, мы записали с «Мальчишником» композицию «Голосуй или ты проиграешь», которая звучала на всех федеральных каналах. Это было мощное время.

Если вспоминать твой еще более нежный возраст, то ты учился в одном классе с Андреем Малаховым . Вы были главными звездами в школе?

Тогда мы этого еще не понимали. Если посмотреть с другой стороны, мы очень долго были вместе. Во-первых, Андрей был со мной в одном детском саду. Потом мы учились в одной музыкальной школе: он — по классу скрипки, я — по классу фортепиано. И потом общеобразовательная школа: мы сидели за одной партой, пока меня не попросили отсесть за плохое поведение. Андрей брал надо мной шефство по математике. Мы должны были встречаться дома и заниматься математикой, но в итоге смотрели телевизор и слушали музыку.

Что сейчас на диджейском рынке происходит? Вы по-прежнему востребованные люди, как в 90-е? Или изменилась ситуация?

Изменилась ситуация. Диск-жокеев сейчас большое количество. Востребованность была раньше, когда их было немного. Сейчас, когда заказывают выступление, спрашивают: «А у вас есть поющая девушка?» Поэтому я делаю много фичерингов, например с Елкой

Вернемся в 90-е. Один из самых популярных слухов тех времен, который никто толком не проверял, но которому верили: DJ Groove — самый высокооплачиваемый российский диджей того времени. Насколько это правда?

Учитывая то, что я первый диск-жокей, который первым попал в эфиры радиостанций и у которого был видеоклип, транслировавшийся на всех музыкальных каналах, — на то время это, конечно, было так.

Теми гастрольными дивидендами получилось как-то распорядиться или все это разлетелось, ведь молодым людям свойственно не держать деньги в руках?

Я перевез маму в Москву, приобрел себе квартиру, которую впоследствии продал и купил на эти деньги студию. И хотелось посмотреть мир, так что много тратилось на то, чтобы куда-то слетать.