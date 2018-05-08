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Американка выиграла миллион на скачках
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Американка выиграла миллион на скачках 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Неизвестная американка поставила всего 18 долларов и выиграла в общей сложности 1,2 миллиона долларов.
Счастливица из Техаса смогла угадать всех пятерых победителей в забегах Кентукки Дерби.
Представители ипподрома отметили, что впервые столкнулись с таким крупным выигрышем, учитывая небольшую первоначальную ставку.
При этом американка даже предсказала, что в четвертом забеге фаворита гонки обойдет другая лошадь.
Кентукки Дерби проходит на ипподроме «Черчилл-Даунс» в Луисвилле и является одной из трех скачек американской "Тройной Короны", хотя ее призовой фонд и уступает Бридерс Кап.
Бридерс Кап — это 8 дорогих скачек, которые проходят в начале ноября или в конце октября на ипподромах США и Канады.
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