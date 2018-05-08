Американка выиграла миллион на скачках

Неизвестная американка поставила всего 18 долларов и выиграла в общей сложности 1,2 миллиона долларов.

Счастливица из Техаса смогла угадать всех пятерых победителей в забегах Кентукки Дерби.

Представители ипподрома отметили, что впервые столкнулись с таким крупным выигрышем, учитывая небольшую первоначальную ставку.

При этом американка даже предсказала, что в четвертом забеге фаворита гонки обойдет другая лошадь.

Кентукки Дерби проходит на ипподроме «Черчилл-Даунс» в Луисвилле и является одной из трех скачек американской "Тройной Короны", хотя ее призовой фонд и уступает Бридерс Кап.

Бридерс Кап — это 8 дорогих скачек, которые проходят в начале ноября или в конце октября на ипподромах США и Канады.