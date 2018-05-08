Работа или жизнь: что выбрать?

Когда в 80-е годы стали появляться относительно продвинутые ЭВМ, а в воздухе отголоском зазвучала перспектива развития интернета, многие думали, что цифровые технологии облегчат рабочий процесс, оставив людям больше времени на личную жизнь. Уже спустя 20 лет ни один офис не обходился без компьютеров. Цифровая технологическая революция не просто свершилась, а победоносно маршировала по всему миру, охватывая все сферы деятельности. Но очередной огромный скачок компьютерных технологий был еще впереди. Сегодня жизнь человека в развитом обществе немыслима без смартфона или другого портативного устройства, которое обеспечивает выход в интернет повсеместно. А это значит, что твоя работа сопровождает тебя повсюду в любое время суток, а не только в офисе по 8 часов в день. В итоге технологии не упростили жизнь, а лишь увеличили продуктивность работы, тонким слоем распределив ее по цельному куску жизненного графика. Домашний ужин приходится совмещать с деловой перепиской с шефом, а гуляя с девушкой, вдруг вспоминаешь, что должен срочно проверить электронную почту. И так становится все чаще, пока твоя жизнь не превращается в рутинное обслуживание собственной карьеры. Впоследствии это может привести к выгоранию и стрессу. Избежать подобного можно, если найти правильный баланс между работой и личной жизнью.

Что значит баланс между работой и жизнью

Причин, по которым человек незаметно для себя отказывается от личной жизни, может быть несколько. Нехватка денег и карьерные амбиции — это одна сторона дела, скорее материальная, а значит, более осмысленная. Но есть и другая — психологическая. Вынужденный трудоголизм может стать причиной неудовлетворенности личной жизнью. В этом случае причина и следствие меняются местами, но негативный эффект для человека остается тем же.

Нарушение баланса между работой и жизнью — это нерациональное смещение приоритетов. Если ты слишком часто разбавляешь работой свою личную жизнь, то либо ты неправильно организуешь рабочий процесс, а потому не успеваешь, либо ошибочно полагаешь, что результат такого трудолюбия принесет положительные плоды. В конечном итоге ты можешь не только лишиться личной жизни, но и возненавидеть свою работу.

Баланс позволяет с одинаковой степенью ценить обе составляющие жизни — работу и удовольствие, которые не просто не взаимоисключают друг друга, а привносят дополнительный смысл. Работа или развлечения: на что тратить молодость?

Насколько это важно

Дело в том, что высокая профессиональная занятость в наше время уже не воспринимается как вынужденная жертва. Нарушение баланса между работой и жизнью в пользу первой сейчас становится все более популярным, превратившись в модный тренд, указывающий на востребованность или успех человека. Дошло до того, что многие воспринимают вмешательство работы в личную жизнь как единственный способ закрепить высокий рабочий статус и оставаться конкурентоспособным в глазах руководителя. Мнение это ошибочное и скорее напоминает попытку оправдать неумелое распределение рабочего времени либо нежелание заниматься чем-либо другим. В данной статье мы не нацелены дискредитировать сверхурочную работу как таковую. Работать выше нормы в некоторых случаях полезно и даже необходимо. Например, на зачаточном этапе карьеры, начальной стадии бизнеса или при ведении сложного проекта. Но когда это превращается в нескончаемую череду заполнения пробелов, то тут речь идет скорее о неправильности подхода. Твоя продуктивность на рабочем месте вряд ли улучшится, если ты предоставляешь себе карт-бланш на исправление недочетов дома. К тому же, сокращая внимание к другим аспектам жизни, в какой-то момент ты можешь поверить в их меньшую значимость. Если ты отодвигаешь на второй план, допустим, отношения со своей девушкой, то в ответ получишь соответствующий негативный отклик. А это станет еще одним ошибочным аргументом первостепенности работы относительно личной жизни. 7 признаков, что твоя работа тебя убивает

Почему мы все же выбираем работу

Чрезмерная преданность своей профессии часто аргументируется крылатым выражением: «Выбери работу по душе, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни». Это высказывание можно принять за истину с той лишь поправкой, что любовь к своей работе не исключает значимости всего остального. Если твое любимое блюдо — жареный цыпленок, то это не значит, что ты должен исключить из рациона все остальные продукты. Другие составляющие твоей жизни требуют не меньшего внимания. Большая удача — найти любимое дело, за которое к тому же можно получать неплохие деньги. Но подумай, согласился бы ты на это, если бы тебя лишили прочих жизненных удовольствий.

Истина заключается в умении находить баланс. Вся жизнь состоит из необходимости делать выбор. На работе при заключении сделок, при общении с людьми, даже при выборе совместного отдыха с подругой — в любом вопросе есть место противоречиям. Умение находить компромисс определяет не только локальный успех, но и комплексный, охватывающий всю жизнь в целом.