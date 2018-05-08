Мужайся: 6 универсальных советов, как решиться на поход ко врачу

Хорошо быть акулой: тебя все боятся и уважают, а больные зубы выпадают и сменяются новыми и здоровыми. Другое дело «венец природы» — чуть что, и снова запись к зубному и визг бормашины…

Кадр из фильма «Магазинчик ужасов»

Детям везет: им на приеме у врача можно не скрывать своих эмоций и даже укусить того, кто делает больно. А вот нам, взрослым, наоборот — за это приходится еще и платить.

Избежать посещения зубного и других не менее приятных врачей, типа проктолога и венеролога, теоретически можно, но иногда нанести им визит просто необходимо. Специально для таких случаев Playboy сделал лайфаки, которые пусть и немного, но облегчат этот неприятный момент.

Аргументируй

Логика — подруга многих взрослых людей. Надеемся, что и твоя тоже. Поэтому чем больше причин ты приведешь своему мозгу в пользу визита к врачу, тем проще будет на него настроиться. Аргумент «надо» — веский, но расплывчатый. Конкретизируй! Запущенный случай лечить будет, скорее всего, не только сложнее, но и дольше, и больнее, и дороже. Сделай это хотя бы из экономических соображений.

Хорошо мотивирует не откладывать визит к стоматологу фильм «Изгой». Главный герой все не мог найти время на свой зуб, в итоге ему пришлось удалять его на необитаемом острове коньком. Лучше ведь все же в кабинете и с анестезией, правда?

Выбери правильное время

Идеального дня для неприятных медицинских процедур в календаре, к сожалению, нет. Но ты, как хороший планировщик, можешь выбрать наиболее подходящий момент в своем расписании.

Как вариант — за несколько дней до какого-то приятного события. Не день в день, но рядом, чтобы за неприятным событием следовало приятное. А вот записываться к врачу накануне квартального отчета, посадки картошки или ремонта стоит лишь мазохистам или при крайней необходимости.

Найди компанию

Моральная поддержка — штука сильная. И страдать в одиночку тяжелее, чем с кем-то. Поэтому можешь попробовать найти среди своих друзей энтузиаста, которому, как и тебе, давно пора сходить по тому же адресу.

А на месте выберете подходящую для вас тактику — подколов и шуток, утешения на брудершафт или коллективного написания завещания.

Успокойся, как можешь

Алкоголь, увы, нельзя. Доктор будет против принимать тебя «навеселе». А вот если в качестве альтернативы спиртному использовать перед приездом в больницу немного успокоительного — должно помочь (если оно не противопоказано перед предстоящей процедурой).

Награди себя

Помнишь, как было в детстве? Родители обычно вознаграждали тебя за мужество и приличное поведение у врача. Сейчас, конечно, машинку, которая тебе интересна, вряд ли кто-то подарит за поставленную пломбу, но можно придумать и другие варианты. Главное — по-настоящему для тебя приятные.

Не будь причиной похода к врачу

Чтобы реже ходить лечиться к докторам, нужно иногда ходить к ним проверяться. Вот такой парадокс. А еще соблюдать те правила, которые ты и так прекрасно знаешь. Чистить зубы два раза в день, мыть руки перед едой, держать ноги в тепле и любить свой организм. Скорее всего, он у тебя — всего один.