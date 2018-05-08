Ещё
Набиуллин — Гекденизу: «Ты был моим наставником и многому научил»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Набиуллин — Гекденизу: «Ты был моим наставником и многому научил» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин в своем Инстаграме обратился полузащитнику «Рубина» Караденизу Гекденизу, принявшему решение завершить карьеру. Вчера в игре 29-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0) 38-летний турок провел своей последний матч в Казани. — Гекдениз, спасибо тебе за все! Ты был моим наставником, ты многому меня научил, для меня была огромная честь играть с тобой в одной команде. Успехов тебе в дальнейшем, — написал Набиуллин.
Отметим, что Набиуллин играл вместе с Гекдинизом за «Рубин» с 2014 по 2017 год. Гекдениз выступает за казанский клуб с 2008 года. В составе команды он стал двукратным чемпионом и обладатем Суперкубка России, а также победителем Кубка страны.
Гёкдениз, спасибо тебе за всё!ты был моим наставником, ты многому меня научил, для меня была огромная честь, играть с тобой в одной команде, успехов тебе в дальнейшем💪🏻❤
Публикация от Эльмир Набиуллин (@nabiullin3) 8 Май 2018 в 6:07 PDT
Спорт-Экспресс: последние новости
Серхио Рамос: "Месси надавил на арбитра в перерыве матча "Барселона" - "Реал" Федор Емельяненко не пойдет на бой брата Александра Скелетонистка Никитина показала, что она вытворяла в показала, что она вытворяла на Бали
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Русских тут называют боевой нацией»5
Путешественница во времени — о жизни на Марсе30
Мрачные тайны Марианской впадины37
Что происходит на борту частных самолетов40
Загадочные факты, которые никто не может объяснить2
Видео
07:49
Ученые: наши предки встречались с пришельцами
Безумный мир
14:54
На Марсе нашли голову статуи женщины-воина
Безумный мир
01:28
Странный восход Луны удивил американцев
Места
08:55
Загадочные факты, которые никто не может объяснить
Места
07:58
Воры, которые совершили самые глупые кражи
Безумный мир
01:00
Стать отшельником в Подмосковье предлагают за деньги
Безумный мир
00:42
Собака «взорвала» прогноз погоды
Безумный мир
04:50
Кошки, которые стоят целое состояние
Безумный мир
05:33
Загадки Марса, которые учёные так и не объяснили
Безумный мир
07:45
В Антарктиде обнаружили «древний город»
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение