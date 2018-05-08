Набиуллин — Гекденизу: «Ты был моим наставником и многому научил»

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин в своем Инстаграме обратился полузащитнику «Рубина» Караденизу Гекденизу, принявшему решение завершить карьеру. Вчера в игре 29-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0) 38-летний турок провел своей последний матч в Казани. — Гекдениз, спасибо тебе за все! Ты был моим наставником, ты многому меня научил, для меня была огромная честь играть с тобой в одной команде. Успехов тебе в дальнейшем, — написал Набиуллин.

Отметим, что Набиуллин играл вместе с Гекдинизом за «Рубин» с 2014 по 2017 год. Гекдениз выступает за казанский клуб с 2008 года. В составе команды он стал двукратным чемпионом и обладатем Суперкубка России, а также победителем Кубка страны.

Гёкдениз, спасибо тебе за всё!ты был моим наставником, ты многому меня научил, для меня была огромная честь, играть с тобой в одной команде, успехов тебе в дальнейшем💪🏻❤

Публикация от Эльмир Набиуллин (@nabiullin3) 8 Май 2018 в 6:07 PDT