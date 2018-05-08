Что делать, если раздражают друзья твоего парня

Мой самый нелюбимый этап в отношениях — знакомство с окружением парня. Ты вроде бы только привыкла к нему, как вдруг появляются люди, у которых не должно быть ничего общего с твоим мужчиной. Если все его друзья вызывают негативные эмоции, стоит задуматься, а так ли хорошо ты знаешь этого парня? Девушки часто списывают недостатки своего мужчины на чье-то плохое влияние. Но, раз он выбрал этих ребят, значит, у них есть что-то общее. Самое сложное в отношениях с его друзьями — ты не должна вмешиваться в их общение и не можешь полностью игнорировать этих людей, ведь они часть его жизни. Вот несколько советов что делать, если друзья твоего мужчины — худшее, что с тобой случалось.

Попробуй найти точки соприкосновения

Если при первом знакомстве друзья твоего парня только обменивались похабными анекдотами, говорили о машинах и рассуждали, какие все женщины тупые, видеть их еще раз — последняя мысль, которая придет в голову. Прежде чем ты сдашься, попробуй лучше узнать этих людей и найти что-то общее. Даже если кажется, что тебе не о чем с ними говорить, старайся больше слушать и задавать вопросы об их интересах. Возможно, со временем удастся увидеть в этих ребятах то, что видит твой парень, и подружиться с ними.

Честно говори парню о том, что чувствуешь

Наверняка рано или поздно партнер заметит выражение легкой брезгливости, которое возникает на твоем лице при упоминании о встрече с его друзьями. Когда он спросит, что случилось, лучше быть честной, но тактичной. Не забывай, что эти люди почему-то ему дороги. Скажи, что конкретно тебя смущает в его окружении. Это поможет мужчине лучше понимать твою реакцию. Старайся не жаловаться и не обвинять их, говори о том, что чувствуешь ты.

Проводи с ними время только когда это необходимо

Иногда лучшая стратегия — избегать контакта с неприятными людьми. Не выясняй, почему они такие, как это исправить и кто виноват, а просто старайся минимизировать ваше общение. Разумеется, в жизни парня останутся моменты, которые потребуют присутствия всех близких людей: день рождения или даже ваша свадьба. Прими это как данность, ведь друзья парня почти как родственники, так что компромиссы неизбежны. Зато тебе не обязательно тусоваться с ними каждую пятницу — это пойдет на пользу и твоей нервной системе и вашим отношениям.

Помни, что вы должны отдыхать порознь

В хороших отношениях всегда должен быть легкий привкус свободы и вседозволенности. Неприятные друзья — еще один стимул дать парню возможность провести время без тебя и не испытывать сожалений. Его окружение не обязательно должно стать твоим, это лишь часть жизни, хоть и важная. Все, что от тебя требуется, — вежливо махнуть ручкой у порога и мысленно послать их ко всем чертям.

Избегай ультиматумов

Неприязнь к человеку может быть настолько сильной, что у тебя возникнет желание предоставить парню выбор: либо я, либо друг. Не поддавайся ему. Ни в коем случае. Призови на помощь все свое благоразумие, ведь в этой игре ставки слишком высоки. Даже если это не разрушит ваши отношения, он всегда будет винить тебя в том, что потерял друзей. Старайся не заставлять его делать выбор даже в конкретных ситуациях: идти с тобой в кино или с ними на соревнования по дрифту. Ищите компромиссы, иначе он будет чувствовать постоянное давление с обеих сторон.

Ты имеешь право требовать уважения к себе

Если речь идет о токсичных людях, которые заставляют чувствовать себя небезопасно или ведут себя оскорбительно, ты не должна терпеть это даже от друзей твоего парня. Дай партнеру понять, что больше не хочешь приближаться к этому человеку. Продолжать ли дружбу с тем, кто не уважает твою девушку, — решать ему, не стоит давить и требовать разбирательств. Пытаясь наладить отношения с окружением своего парня, думай не только о его счастье, но и о своем самочувствии. С некоторыми из его друзей ты никогда не найдешь общего языка, это нормально и никак не навредит вашим отношениям.