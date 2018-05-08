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Куда исчез Агапит из фильма «Отроки во вселенной»
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Куда исчез Агапит из фильма «Отроки во вселенной» 

Русская семерка 40 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Отроки во вселенной"
Вадим Ледогоров особенно запомнился зрителям, благодаря фантастическим фильмам. В «Отроках во вселенной» он исполнил роль инопланетянина Агапита, а в «Через тернии к звездам» — студента Степана. В первой половине 1990-х годов актер в последний раз появился на экране, а после надолго исчез из отечественного кинематографа.

Отец и сын

Вадим Ледогоров родился в столице в 1957 году. Его отцом являлся известный советский актер Игорь Ледогоров, который впоследствии сыграл вместе с сыном в нескольких фильмах. Сам Вадим в свое время закончил школу-студию МХАТ, а после и режиссерский факультет ГИТИСа.
Уже в 17 лет Вадим исполнил свою первую звездную роль. Именно тот самый инопланетянин Агапит из фильма «Отроки во вселенной» и стал тем персонажем, который принес юноше всесоюзную известность. Кстати, отца Агапита сыграл настоящий отец актера Игорь Ледогоров.
В другой фантастической картине «Через тернии к звездам» молодой актер также появился вместе с папой. Согласно сценарию, сам Вадим стал Степанов Лебедевым, влюбленным в инопланетянку студентом, а Игорь Вадимович вновь оказался пришельцем.

Карьера и личная жизнь

Вадим не только играл в кино, он выступал и на сцене, где был задействован в спектаклях многих столичных театров. В связи с тем, что Ледогоров получил и режиссерское образование, он и сам ставил различные пьесы. В общем в карьере Ледогорова-младшего все складывалось довольно неплохо. Впрочем, как и в личной жизни.
Он женился на своей коллеге, актрисе Галине Самойловой, которая так же, как и супруг закончила ГИТИС. Галина снялась в нескольких кинолентах 80-х годов. В основном это были роли второго плана или эпизоды. Зато в семейной жизни у молодых все было благополучно. Вскоре на свет появился первенец, которого родители назвали Никитой. А потом Вадим неожиданно пропал с телеэкранов.

Новая Зеландия

В 1995 году актер вместе с женой и маленьким сыном уехал на постоянное место жительства в Новую Зеландию. Следом за Вадимом родину покинул и его отец Игорь Ледогоров. Поначалу жизнь на чужбине не клеилась. Вадим никак не мог найти работу по специальности. Многие уговаривали его бросить актерское и режиссерское ремесло и получить новую профессию. Но Ледогоров-младший сдаваться не собирался. Он хотел остаться в своей любимой театральной стихии.
Через год мытарств Вадиму наконец-таки улыбнулась фортуна. Одно из его резюме, которые актер разослал, наверное, во все новозеландские театры, студии и мастерские, попалось на глаза менеджеру театральной школы. И вскоре Ледогоров поставил свой первый спектакль на новом месте жительства. Это была пьеса Чехова «Три сестры».
Сегодня Вадим Игоревич по-прежнему живет в Новой Зеландии, работает режиссером, преподает, а также трудится на оклендском радио «Ярославна». Там же у него родился второй сын — Александр.
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