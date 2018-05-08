7 глупых причин, почему мужчины женятся

Едва твой возраст переступает порог в 20 лет, как вопрос о женитьбе основательно закрепляется в незамысловатых речевых оборотах твоего окружения. «Ну что, невесту нашел себе?» или «Когда уже женишься?» — к таким фразам приходится привыкать, став старше, и их плотность увеличивается пропорционально твоему взрослению. Как реагировать на подобные вопросы, решать тебе. Собственно, как и то, вступать в брак или нет. Мы лишь готовы указать на причины, которые вряд ли являются основательными, чтобы связывать себя супружескими узами.

1. Ты обещал своей маме внуков

Возможно, это говорит, что ты хороший сын и любишь свою маму. Но, приятель, давай посмотрим правде в глаза — есть куча других способов порадовать маму: купи ей квартиру в центре города или двухнедельную путевку в Париж. Заводить семью, чтобы твоей родне не было скучно — это не то чтобы негуманный поступок, а скорее фашистский. Тут все-таки идет речь о появлении на свет нового человека. Дети — серьезный шаг, и, чтобы его сделать, требуется больше оснований, чем банальная попытка разнообразить досуг своей скучающей мамы.

2. Сын маминой подруги уже женился

Ох уж этот сын маминой подруги! Он уже и карьеру построил, и в космосе побывал, и заложников от террористов спас, ну а на днях сделал и вовсе геройский поступок: он женился. На этот аргумент можешь ответить искренними поздравлениями и пожеланиями счастья молодым. Только ты-то тут причем? Хочется надеется, что в основе твоего порыва жениться будет стоять искренняя любовь, а не желание повторить судьбу человека, которого ты даже не знаешь.

3. Потому что нужно, чтобы кто-то тебе готовил

Теплый борщ и убранная постель — это, конечно, хорошо, но есть более приемлемые способы оптимизировать свой быт. Например, нанять горничную ну или научиться готовить самому. Есть рестораны, в конце концов. Если ты выбираешь себе жену по принципу «зато хозяйка хорошая», то нам искренне жаль и тебя, и твою будущую жену. Это значит, что любовь в таком союзе умерла еще до его создания.

4. Потому что через 10 лет ты будешь никому не нужен

Хорошая попытка заставить парня жениться. Эффективней только усыпить его, связать и силком притащить в ЗАГС. Мы даже не будем говорить о том, что поздние браки более надежные, потому что заключаются на основе взвешенного решения, на которое не влияют необузданный нрав и отсутствие опыта. Также не будем апеллировать к известной шутке: «Жениться в 20 лет — все равно что уходить с классной вечеринки в 11 вечера». Тут дело в другом. Брак, в отличие от других социально значимых этапов жизни мужчины, не является объективным мерилом успеха. Прагматизм здесь уступает место романтике, а рациональность измеряется не числовыми показателями, а чувственными порывами. Поэтому, когда жениться, решать только тебе. И здесь неверного выбора быть не может.

5. У тебя уже есть работа — пора и семью завести

Справедливо. «У меня уже есть машина — пора и яхту покупать!». В последнем примере логики даже больше. Как уже было сказано в предыдущих пунктах, на решение вступить в брак не должны в первую очередь влиять внешние факторы. Но даже если единственной сдерживающей причиной жениться для тебя являлось отсутствие работы, то с ее приобретением нужно задаться множеством вопросов, перед тем как решиться на такой ответственный шаг: «Достаточно ли я зарабатываю, чтобы прокормить будущую семью?», «Стабильна ли моя работа?», «Готов ли я променять все блага холостой жизни на узы брака?». Ведь появление денег сулит больше возможностей, зачастую реализуемых только для неженатого парня.

6. Потому что брак заставит тебя быть серьезней

Если человеку на исходе третьего десятка все еще не хватило жизненных оснований стать серьезней, то ему брак противопоказан в принципе. Есть вещи, которые каждый мужчина обязан блюсти независимо от того, женат он или нет. Вряд ли понимание необходимости работать, строить карьеру, прокачивать профессиональные навыки как-то завязано на браке. Это идет обособленно и диктуется инстинктивными порывами самореализации. Брак в этом смысле является скорее процессом собирания урожая. Ты много работаешь, чтобы подготовить себя ко взрослой семейной жизни, но никак не наоборот. Есть, конечно, случаи, когда именно появление семьи мобилизует мужские качества в парне, и он начинает «двигать горы». Но так происходит не всегда, и его карьерные потуги связаны скорее с попыткой выжить, а не с осознанным выбором своих профессиональных целей. Ну а если ты считаешь, что еще просто не нагулялся, то тогда тем более жениться не имеет смысла. Если ты сам это признаешь, то зачем прерывать этот увлекательный и, безусловно, приятный процесс.

7. Ты боялся обидеть свою партнершу

Если ты принимаешь такое важное для судьбы решение, как женитьба, только на основе страха обидеть девушку, которая сама предложила жениться на ней, то хороший муж из тебя не выйдет. Во-первых, неумение говорить «нет», когда ты этого хочешь — не самое лучшее качество для будущего главы семьи. Расставлять приоритеты необходимо из соображений личных интересов без ущерба для других. А женившись на девушке без особого желания, ты нарушаешь оба пункта: подавляешь собственный интерес и обманываешь ее. Ведь когда начнутся семейные проблемы (а они начнутся!), то сказать «нет» на этот раз придется твоему браку. Во-вторых, если ты согласился, чтобы не навредить ее чувствам, то подумай о них, когда спустя годы всплывут наружу былые сомнения. Позднее раскаяние может расстроить ее гораздо больше, чем преждевременный отказ. Если ты сам не решаешься сделать предложение, то принять его со стороны девушки можно, но только в том случае, если ты сам этого хочешь. Причины, по которым твоя женитьба не будет счастливой