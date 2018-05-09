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Екатерина Климова: «Женщины на войне всегда остаются женщинами
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Екатерина Климова: «Женщины на войне всегда остаются женщинами 

WDay.ru 4 минуты назад
Фото: WDay.ru
У актрисы на счету несколько фильмов о войне. И хоть держать в руках оружие не любит, тема эта для нее очень близка. Трое ее дедов сражались на фронтах Великой Отечественной. 9 Мая актриса вместе со своими детьми идет на Красную площадь с фотографиями близких.
— На Первом канале завершился второй сезон сериала «По законам военного времени». Расскажите о нем.
Екатерина Климова: — Моя героиня Светлана Петровна — военный юрист. Вообще, женщины на войне — это, конечно, отдельная тема для любого творчества, будь то кино, книги или песни, потому что все равно, в каких бы обстоятельствах они ни находились, они всегда остаются женщинами. Это удивительно. Моя героиня не исключение, она хоть и совершает порой настоящие мужские поступки, но все равно остается наивной, эмоциональной, по-женски трогательной.
— Что было самым сложным в работе?
Екатерина Климова: — Большая часть съемок проходила на территории Украины, небольшая — в Москве. Военные картины всегда физически выматывающие. Это на самом деле тяжелый физический труд. Экипировка того времени не похожа на современную одежду. Она непривычна, в ней не так просто быть органичным, выполнять какие-то трюки, эмоциональные сцены, чтобы с тебя не упала пилотка, чтобы при этом можно было суметь выстрелить в конце сцены и это было бы не смешно. Но ради хорошего результата, достоверности на экране мы и учимся, получаем актерское образование. Это как в школе, а жаловаться на то, что много уроков задают, актерам нельзя: они должны выполнить в кадре все правдоподобно. Остальная кухня остается для зрителя закрытой.
— Насколько комфортно вам было в военной форме?
Екатерина Климова: — Она красивая, чувствую себя в ней органичнее, чем с оружием в руках. Если помните историю, в форму вносили изменения уже в ходе Великой Оте¬чественной. Но, как я уже говорила, женщины и во время войны хотели быть привлекательными, поэтому что-то перешивали в обмундировании под себя, делали его «носибельным». Ну и стандарты фигуры в те времена отличались от сегодняшнего дня. Я достаточно хрупкого телосложения. В какой-то момент пришлось найти мастера, который переделал мою шинель, потому что она была мне велика. Или, к примеру, галифе. Знаю, что раньше ценились специалисты, которые их шили. Мастеров было днем с огнем не найти, редко кто мог исполнить галифе так, чтобы смотрелись красиво. Николай Расторгуев рассказывал мне, что ему кто-то подарил галифе для концертного костюма, в них он отыграл множество лет, ему они шли. Но больше никто не смог ему сшить такие же.
Кадр из сериала «По законам военного времени»
— В кадре вы стреляете. Брали уроки?
Екатерина Климова: — Стреляю я в принципе неплохо, но не очень это дело люблю, мне кажется, оно мне не подходит. Я внутренне все время подобные сцены с улыбкой делаю, не по-настоящему, что ли.
— Вы сыграли в нескольких военных фильмах. Какой из них вам ближе всего?
Екатерина Климова: — Да, на моем счету «Матч», «По закону военного времени»… И любимый — «Мы из будущего», а Ниночка — самая дорогая мне героиня. Это такое художественное произведение, которое, как мне кажется, получилось, и ты смотришь его как зритель. Меня эта история волнует до сих пор, она симпатична, очень горжусь тем, что принимала в ней участие.
Екатерина на акции «Бессмертный полк» со своими детьми Лизой, Матвеем и Корнеем
— Чем вас привлекает та эпоха? Ваш дедушка прошел войну, и вы принимали участие в акции «Бессмертный полк».
Екатерина Климова: — Конечно, мы не завидуем людям, которые жили в ту пору, любили, рожали детей, защищали Родину… Но ты всегда встаешь по стойке смирно, когда речь заходит о войне. Помню все это еще по рассказам фронтовиков, их переживаниям — этого коснулось и наше поколение. Стараюсь, чтобы мои дети (Елизавета 16 лет, Матвей 12 лет, Корней 10 лет и Белла 3 года. — Прим. «Антенны») тоже знали о войне и помнили ее героев. Мы пойдем на «Бессмертный полк» и в этом году. В моей семье воевали трое, мой прадедушка Арсений, дедушка Владимир, отец моей мамы, и дедушка Григорий, папин папа. Каждый выполнял свою работу — кто-то был водителем, ездил на линию фронта или работал в тылу. Арсений прошел даже две войны. Но никогда никто из них не бил себя в грудь и не говорил, что он герой, хотя у нас хранятся медали, но они скромно лежали всегда в серванте. И все они рассказывали о войне просто: да, воевали, победили, вернулись домой….
— Что для вас 9 Мая? Как отмечаете этот день, что рассказываете детям?
Екатерина Климова: — Это замечательный праздник, один из моих любимых, как Новый год, Пасха, День космонавтики. Почему-то в такие дни радуется душа и хочется запомнить их в мельчайших деталях. 9 Мая мы выходим на улицы, гуляем по Москве. Стараюсь проводить его с детьми, потому что их много и они все разновозрастные. Что-то показываем, рассказываем. Как правило, идем на Красную площадь с портретами дедов, дарим цветы встречным героям, которые прошли войну.
Константин Хабенский: «У дедов был стержень»
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