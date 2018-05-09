The Weeknd избегает встреч с Селеной Гомес

В этом году The решил пропустить «Met». И, пожалуй, не зря. По крайней мере, ему удалось избежать нелепой встречи с Селеной Гомес (Selena). Согласитесь, нет ничего менее приятного, чем столкнуться лицом к лицу с бывшей девушкой (или с бывшим парнем) на вечеринке!

По словам инсайдеров, певец отказался от участия в одном из самых масштабных мероприятий этого года как раз из-за возможности встретиться с Селеной. «Когда он узнал, что и Селена, и Белла Хадид (Bella) приедут на ‘Met’, он предпочел остаться дома, чтобы не вляпаться в какую-нибудь историю», — поделились с журналистами анонимные источники.

После того, как выпустил песню «Call», фанаты тут же догадались, кому посвящена эта композиция. На то, что Абель пел о Селене, указывали как минимум эти строки: «We» («Мы нашли друг друга Я помог тебе выбраться из-под обломков Ты утешила меня Но влюбиться в тебя было моей ошибкой»). После этого стало ясно — все еще не забыл Селену.

В своей песне он вспомнил в том числе и о тяжелой операции, которую пережила его бывшая девушка. Строчкой «I» («Я почти отдал часть себя, чтобы сохранить твою жизнь») Абель намекнул, что был готов стать донором для пересадки почки, в которой нуждалась певица. Не удивительно, что ему не очень-то хотелось видеться с ней на публике после пережитых страданий.

Не менее неприятной оказалась ситуация с Беллой. Несмотря на то, что несколько изданий сообщили, что их с видели вместе на фестивале, девушка очень болезненно отнеслась к этим слухам. «Это была не я», — прокомментировала информацию Белла. ;