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The Weeknd избегает встреч с Селеной Гомес
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The Weeknd избегает встреч с Селеной Гомес 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
В этом году The решил пропустить «Met». И, пожалуй, не зря. По крайней мере, ему удалось избежать нелепой встречи с Селеной Гомес (Selena). Согласитесь, нет ничего менее приятного, чем столкнуться лицом к лицу с бывшей девушкой (или с бывшим парнем) на вечеринке!
По словам инсайдеров, певец отказался от участия в одном из самых масштабных мероприятий этого года как раз из-за возможности встретиться с Селеной. «Когда он узнал, что и Селена, и Белла Хадид (Bella) приедут на ‘Met’, он предпочел остаться дома, чтобы не вляпаться в какую-нибудь историю», — поделились с журналистами анонимные источники.
После того, как выпустил песню «Call», фанаты тут же догадались, кому посвящена эта композиция. На то, что Абель пел о Селене, указывали как минимум эти строки: «We» («Мы нашли друг друга Я помог тебе выбраться из-под обломков Ты утешила меня Но влюбиться в тебя было моей ошибкой»). После этого стало ясно — все еще не забыл Селену.
В своей песне он вспомнил в том числе и о тяжелой операции, которую пережила его бывшая девушка. Строчкой «I» («Я почти отдал часть себя, чтобы сохранить твою жизнь») Абель намекнул, что был готов стать донором для пересадки почки, в которой нуждалась певица. Не удивительно, что ему не очень-то хотелось видеться с ней на публике после пережитых страданий.
Не менее неприятной оказалась ситуация с Беллой. Несмотря на то, что несколько изданий сообщили, что их с видели вместе на фестивале, девушка очень болезненно отнеслась к этим слухам. «Это была не я», — прокомментировала информацию Белла. ;
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