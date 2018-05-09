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Потрясающие фото, сделанные в нужный момент и под правильным углом
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Потрясающие фото, сделанные в нужный момент и под правильным углом 

Карельские вести 1 час назад
Жизнь любит радовать нас сюрпризами. И чем более они неожиданны, тем приятнее их получать. Уверена, что авторы этих снимков сами не ожидали, что у них получатся такие шедевры! Жираф, который решил попробовать самолет на вкус
Дориан Грей: кошачья версия
Укрываясь одеялком
Веселые очки!
Ах ты, маленький бунтарь!
Как так могло получиться?
Вот что называется шикарным снимком
Сложно поймать такой момент, но фотограф сделал это!
Снупи устал
Ловлюююю!
Кажется, будто идет ливень
А как по-вашему, это Талант или Случай?
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