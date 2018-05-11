Отдаем платные приложения забесплатно

Отдаем платные приложения забесплатноЗакрываем неделю временно бесплатных приложений финальной пятничной подборкой. Софт станет платным в любой момент, поэтому поспеши!

В материал попали крутой агрегатор подкастов, неплохой редактор видео, редактор винтажных логотипов, симпатичный менеджер задач, гонки в дополненной реальности.

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PodCruncher — крутой агрегатор подкастов

Судя по отзывам, один из лучших подкаст-клиентов для iPhone.

С приложением будешь слушать и смотреть подкасты, когда удобно. Оно открывает широкую базу «станций» из разных уголков мира (в т.ч. России), разрешает создание умных плейлистов с последними выпусками и скачивает интересные для доступа офлайн.

В PodCruncher уместился полный каталог подкастов из iTunes, больше 500 тыс. На русском языке из них не меньше 2 тыс., но я предпочитаю музыкальные, поэтому выбираю из всех.

Из музыкальных подкастов на русском рекомендую радиостанции Radio Record и DFM DANCE RADIO, авторские фиды от DJ Feel и Bobina.

Скачать в App Store (229 руб. > бесплатно)

VideohowHero — неплохой редактор видео

Еще один редактор видео, который можно временно скачать бесплатно.

Когда установишь его, увидишь обилие рекламы. Сразу переходи в настройки и ищи in-app Remove Ads. Это бесплатно, так отключишь все партнерские вставки.

VideohowHero умеет создавать слайд-шоу в стиле видео, добавит ролику музыки, не забудет про текст, фильтры и другие приколы. Результат подойдет для соц-сеточек и групповых чатов.

Приложение не топ, но неплохое, пробуй.

Скачать в App Store (379 руб. > бесплатно + покупки)

Vintage Design — редактор винтажных логотипов

Разработчики этой программы собрали в ней массу винтажных лого на прозрачном фоне, прикрутили изменение цвета, прозрачности и других параметров и запустили все это в App Store.

Получилось неплохо, но продвижение провалилось. Приложение рекламируют как инструмент для создания логотипов, но это на iPhone никому не нужно.

Предлагаю другой вариант. Пусть Vintage Design будет новым способом вести Instagram. Ты можешь делать заглавные фотки в слайд-альбомах в лого и подписью, а остальным десятком снимков раскрывать суть поста. Вот так круто.

Если у тебя есть еще интересные идеи, зачем нужна эта прога, пиши в комменты.

Скачать в App Store (229 руб. > бесплатно)

Focus — симпатичный менеджер задач

В отзывах приложение открыто хейтят. Странно, мне показалось неплохим, особенно забесплатно.

Программа справляется с принципом Getting Things Done: помогает записать дела, не держать их в голове, быстрее справляться с задачами.

У приложения приятный интерфейс в стиле минимал, порядок приоритетов, хештеги и десятки других фич. Есть пара виджетов для iOS 11.

Мне не хватило только версии для macOS. Сегодня мало сделать программу для iPhone, нужно пилить сервис для экосистемы.

Скачать в App Store (75 руб. > бесплатно)

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👍 Бонус: Lightstream Racer — гонки в дополненной реальности

Небесплатный бонус подборки — гонки на летающих тачках, которые понравились мне активной работой с ARKit.

Ты сможешь разместить трассу где угодно: хоть в парке возле любимой скамейки, хоть у ближайшего озера и даже на пляже. Важно показать игре ровную поверхность, к которой можно привязаться. Остальное она сделает сама.

Гонки футуристичные, тачки из будущего, большие скорости и тонна адреналина. Все это ждет в игре.

Рекомендую пробовать Lightstream Racer на iPad. На планшете она выглядит интереснее, чем на iPhone.

Скачать в App Store (379 > 229 руб.)