6 важных советов начинающим диджеям от великого Афроджека

29-летний голландец, по паспорту Ник де Валль, — один из самых плодовитых диджеев мира.

В прошлом году Афроджек заработал 18 миллионов долларов, в том числе продюсируя треки для звезд — от Питбуля до Криса Брауна

Фото с официальной страницы диджея в VK Однако начинал он таким же беспомощным, как и мы с тобой. «Я начал делать музыку на приставке PlayStation», — признался как-то Афроджек.

Мы подумали, что он уж точно должен знать кое-что о том, как придать ускорение карьере, поэтому вот его советы всем начинающим диджеям.

1. Иди учиться и делай домашнюю работу

«Посмотри учебные ролики на YouTube и погугли, где поблизости есть школа диджеев. А потом просто иди туда. Просто попробуй. Успех не так далек, как тебе кажется».

2. Стань брендом

«Ты можешь быть супердиджеем, но люди хотят суперзвезд. Самое трудное — это создать себе имидж. Люди должны хотеть прийти и услышать тебя живьем, увидеть тебя живьем».

Фото с официальной страницы диджея в VK 3. Научись читать чужие мысли

«Музыка — это форма коммуникации. Тебе нужно чувствовать публику. Они визжат? Кричат? Прыгают? Или просто стоят и тупят? А что за хрень ты тогда играешь?»

4. Не торопись

«Выясни, что делает каждая кнопка. Это не проще, чем водить самолет, но и не сложнее. Точно так же сначала загружаешь компьютерный симулятор и пробуешь на нем».

5. Забудь о деньгах

«Мне долго вообще ничего не платили. Да мне во многих местах даже не разрешали прикасаться к вертушкам! Это тяжелый труд. И если тебе все пофиг и ты просто хочешь славы, то пропадешь задолго до того, как начнешь получать миллионы».

6. Анатомия хита

Не все танцевальные хиты одинаковы. Но все же есть простая формула. Мы специально не брали свежие хиты, поскольку тебе предстоит найти их самому, ты же диджей!

Иллюстрация Playboy USA Ноутбук — тот самый, на котором ты смотришь «мемасики» из интернета, в руках топового диджея становится золотым слитком — средняя ежегодная зарплата клубной суперзвезды составляет $12,5 млн