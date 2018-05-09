Жертва газлайтинга: как это

«Ты все придумываешь», «тебе кажется», «ты накручиваешь себя» — часто встречаетесь с такими комментариями от близких людей о том, что действительно вас волнует? Скорее всего, вы являетесь жертвой газлайтинга — малоизвестной, но очень разрушительной формы насилия.

Что это такое?

Газлайтинг — это форма ментального насилия, которая заставляет жертву усомниться в том, насколько объективно она воспринимает реальность. Чаще всего к газлайтингу прибегают личности со склонностью к нарциссизму и социопатии — таким образом они заставляют партнера сомневаться в себе и подчиняют его.

Тактики газлайтинга

1. Использование страхов жертвы

Страхи часто используются продавцами и рекламщиками — чтобы убедить вас в полезности продукта. Чаще всего, они делают это без злого умысла, просто для того, чтобы добавить себе убедительности. Но как страхи могут использоваться во вред?

Обычно мужчины используют страх для того, чтобы убедить женщину в том, что мир наполнен опасных людей и только партнер способен ее защитить. Поэтому она нуждается в защите и, самое страшное, что с ней может случиться — это остаться одной.

2. Фраза «Я тебя знаю и я знаю, что ты…»

Обычно эти слова звучат как-то вроде: «Эй, я знаю тебя, и ты просто смесь депрессии и вины. Тебе нужен кто-то, кто поймет тебя и сможет защитить». Таким образом, человек попадают в отношения, в которых они действительно начинают верить этим словам. Плюс, все начинается с достаточно невинных определений, но чем дальше — тем серьезнее и унизительнее они становятся.

3. Фраза «Это нормально, ты должна так себя чувствовать!»

Газлайтеры всегда будут пытаться повлиять на негативное или дискомфортное состояние жертвы, убедив их в том, что их ощущения — это нормально. Например, такими фразами как «Это нормально, тебе должно быть больно, когда ты занимаешься со мной сексом» или «Это нормально, все женщины дают своим парням деньги на наркотики».

4. Спрашивать «Ты вообще нормальная?» когда он не может добиться нужного поведения

Обычно социопаты или психопаты используют эту тактику. Они требуют определенных действий, а когда просьба не выполненяется, они сердятся и обвиняют партнера. Часто они используют такие характеристики как «сумасшедшая» или «ненормальная».

5. Заставлять сомневаться в себе

Газлайтеры хотят, чтобы их жертва испытывала недостаток уверенности в себе, так как в противном случае они перестанут быть необходимы. Чрезмерная критика человека и выявление недостатков не позволяют жертве поверить в себя и полностью уничтожают ее самооценку.

6. Фраза «Я этого никогда не говорил!»

Абузеры, использующие газлайтинг, будут отрицать то, что они говорили для поддержания контроля. Это может происходить время от времени, но если это происходит постоянно и стало нормой, то стоит насторожиться. Уклонение от ответственности дает газлайтерам чувство безопасности и контроля.

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