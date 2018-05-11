«Моя королева вдохновения!»: Стас Михайлов признался жене в любви

К большому сожалению многочисленных поклонниц, Стас Михайлов уже довольно давно женат. На днях он решил в очередной раз показать женщину, которой принадлежит его сердце, и адресовал ей трогательное послание. Певец рассказал, что супруга является его музой, которая во всем ему помогает и вдохновляет к творчеству.

Со своей будущей женой Инной Стас Михайлов познакомился в 2006 году. Ранее она была замужем за футболистом Андреем Канчельскисом , у нее от него двое детей. Певец также растил двоих детей от предыдущих отношений, но это не помешало влюбленным создать семью и родить еще двоих наследниц — ими стали дочки Иванна и Мария. Пара узаконила отношения в 2011 году. Михалов опубликовал трогательный пост в честь недавнего дня рождения жены. Он разместил на своей странице ее фото и признания в любви: «Однажды появившись на свет, ты уже Божьим промыслом была предназначена мне…Ты, мой любимый человек, появилась в моей жизни, когда я уже не ждал ничего и поменяла полностью мою жизнь! Я хочу, чтобы ты была счастливой и любимой рядом со мной… Ты уже часть меня… Это важно. Ты — моя королева вдохновения.. !»

Артист пожелал любимой супруге, чтобы в ее сердце и их семье всегда был Бог, отметив, что родные и близкие очень ее любят. Многие поклонницы порадовались за женщину, но было немало тех, кто критически настроен к счастливице, поскольку мечтали бы оказаться на ее месте: «Повезло Инне Михайловой, красивая такая и любимая!» «Почему он на мне не женился? Плачу!» «Стас, вы — пример для подражания многим мужчинам, которые не способны ни на такие красивые слова, ни на поступки».

«Не ее месте должна была быть я! Несправедливо…» «Как красиво сказано. Спасибо Богу за настоящих мужчин в жизни женщины». «Как проникновенно. Каждая женщина мечтает о таких словах. Счастья и любви семье вашей». Такие слова дороже золота и они достойны настоящей женщины в полной многогранности этого слова…» Некоторые фанаты творчества знаменитости просят его чаще показывать жену и снимать ее в клипах, но Инна Михайлова явно не любитель публичности. Она называет себя стеснительным человеком и редко снимается даже в фотосессиях с мужем. Известно, что среди поклонниц Стаса Михайлова больше женщин зрелого возраста. Когда певица Алсу весной этого года исполнила танец под одну из его песен, подписчики сразу назвали это первым признаком приближения старости.

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