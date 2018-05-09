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Ласме: «В России меня поразило, как же много засранцев вокруг»
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Ласме: «В России меня поразило, как же много засранцев вокруг» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Центровой казанской баскетбольной команды УНИКС Стефан Ласме из Габона поделился своим мнением о России.
«У моей жены русские корни. Она родилась в Риге. Но так как у нее русские родители, она не латышка. Мой первый год учебы в университете Массачусетса. Я учился на биолога, она — на корпоративного финансиста. Мы познакомились на вечеринке, которую организовали общие друзья. Она мне сильно понравилась уже во время первого знакомства. Но чем больше мы общались и узнавали друг друга, тем сильнее становились наши чувства. Сейчас я ее люблю даже больше, чем раньше.
Она и ее родители описывали Россию в очень хорошем свете. Но я поменял свое мнение, когда попал сюда и увидел людей. Часто сталкиваешься с грубостью. В России вы любите выдавать это за честность, и я предполагал, что мне придется столкнуться с этим. Здесь меня поразило, как же много засранцев вокруг.
Если в московском аэропорту кто-то идет на тебя, он никогда не уступит дорогу. Никогда! Он будет ждать, пока ты сам уйдешь в сторону. Получается игра: кто сдастся первым. Для меня такие вещи очень важны. Я уже освоился. Когда начинаются такие игры, я никогда не уступаю дорогу, и как правило происходит столкновение», — цитирует 35-летнего баскетболиста.
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