Трагическая история жизни «пятого битла»

Родившийся в Эдинбурге, Шотландия, в 1940 году Стюарт Фергюссон Виктор Сатклифф (Stuart Fergusson Victor Sutcliffe) вырос в Ливерпуле, Англия.

С раннего возраста он проявил свой незаурядный художественный талант. Зарабатывая деньги как мусорщик, Стюарт поступил в Ливерпульский художественный колледж. В своем классе он считался одним из лучших художников, работая в основном в абстрактном стиле экспрессионизма.

Джорджем Харрисоном. Именно в колледже он познакомился с однокурсником Джона Леннона , который стал его соседом. После того как Сатклифф продал одну из своих картин за громадные по тем временам 65 фунтов стерлингов, Джон убедил его купить бас-гитару — несмотря на то, что парень едва мог играть — и присоединиться к группе Леннона, созданной им с друзьями Полом Маккартни

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Название группы уже менялось много раз. После присоединения Сатклифф и Леннон предложили имя Beetles («Жуки»), по аналогии с группой Crickets («Сверчки») на подпевках у Бадди Холли (Buddy Holly). В течение нескольких месяцев это название превратилось сначала в Silver Beetles, затем в Silver Beatles и в конце концов — в Beatles.

«Он не был в действительности очень хорошим музыкантом. На самом деле он не был музыкантом вообще, пока мы не заговорили с ним о покупке бас-гитары. Он подобрал несколько вещей, и он немного занимался. Это было немного глупо, но это было не важно в то время, потому что он выглядел так здорово» (Джордж Харрисон).

Вместе с наспех отобранным барабанщиком Питом Бестом Сатклифф и The Beatles отправились в Гамбург выступать в клубах и набираться опыта.

Там Сатклифф влюбился в фотографа Астрид Кирхгерр (Astrid Kirchherr), которая через два месяца стала его невестой. Именно она придумала ему стрижку, которую впоследствии переняли остальные члены группы.

Однако взаимоотношения внутри группы накалялись. Пол Маккартни хотел, чтобы парень покинул группу, ведь тогда он сам стал бы бас-гитаристом. Однажды конфликт даже вылился в настоящую драку на сцене Top Ten Club.

В 1961 году Сатклифф покинул The Beatles, чтобы сосредоточиться на живописи и жизни с Астрид. Он выиграл стипендию для аспирантов Гамбургского колледжа искусств, мечтая учиться у скульптора Эдуардо Паолоцци.

Однако его карьера была прервана, когда 10 апреля 1962 года, в 21-летнем возрасте, после серии сильных головных болей он умер от кровоизлияния в мозг.

Лицо Сатклиффа все еще можно увидеть на дальней левой стороне обложки альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.